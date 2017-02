Las series que Amazon Prime Video estrena en marzo

Hand of God - 10 de marzo

Llega la segunda temporada de «Hand of God». Creada y escrita por Ben Watkins, vuelve con el ganador de un Globo de Oro Ron Perlman («Sons of Anarchy»), que encarna el papel de Pernell Harris. El conocido de la justicia y rey de San Vicente, «Judge Maximum» ha llegado al final mientras se enfrenta a un juicio por el asesinato de un policía.

Sus visiones y el fantasma de su hijo conducirán lentamente a Pernell a través de una conspiración más grande de lo que podría haber imaginado, amenazando su relación con su esposa y todo su entorno. En esta temporada, «Judge Maximum» debe alcanzar dos objetivos: restablecer su lucidez y tratar de conseguir la libertad.

Red Oaks - 10 de marzo

Protagonizada por Craig Roberts, la segunda temporada de «Red Oaks» transportará a los espectadores de nuevo al verano de 1986 en los suburbios de Nueva Jersey, cuando «Top Gun» era líder en taquilla y la vida era mucho más simple… para todos, menos para los despistados miembros e inadaptados empleados de Red Oaks Country Club. Para el profesor de tenis David Meyers (Craig Roberts) ha sido un año muy agitado. En caída libre tras el divorcio de sus padres, se ve forzado a abandonar la Universidad de Nueva York y renunciar a los sueños de convertirse en cineasta. Su única esperanza ha sido su romance con Skye, la hija del presidente del club, Doug Getty. Mientras tanto, la familia de David y sus amigos luchan para recuperarse de un verano de amores complicados.

De Wall Street a los bulevares parisinos, de los juzgados de Manhattan a las galerías de arte del SoHo, bodas en jardines y encuentros sexuales, Red Oaks trata sobre los lugares y situaciones en las que nos podemos perdemos… mientras nos encontramos a nosotros mismos.

You Are Wanted - 17 de marzo

Cuenta la historia de Lukas Franke (Schweighöfer), un joven padre y gerente de hotel que es brutalmente arrancado de su vida cotidiana cuando sufre un hackeo, perdiendo su información personal. El protagonista ve como la historia de su vida empieza a escribirse de nuevo. Conforme siguen apareciendo noticias extrañas, Lukas se encuentra con el problema de que su identidad digital es manipulada continuamente, despertando la sospecha de la Oficina Criminal Federal alemana (BKA), quien le acusa de ser miembro de una organización terrorista.

Incluso su esposa (Alexandra Maria Lara) empieza a dudar de él. Cuando su hijo es amenazado, Lukas se da cuenta que debe luchar contra esto y se alía con Lena Arandt (Karoline Herfurth), quien también es víctima de los hackers. Con su ayuda trata de encontrarlos y perseguirlos. ¿Quién está detrás de esta conspiración? ¿Por qué fue un objetivo?

One Mississippi - 17 de marzo

Protagonizada por el comediante Tig Notaro, esta mezcla de comedia con trauma está inspirada en su vida. Conocemos a Tig cuando sale de Los Ángeles y vuelve a su ciudad natal en Mississippi por la prematura muerte de su madre. Lo que comienza con la reconciliación de Tig con su madre se convierte en una exploración conmovedora, hilarante y sorprendente sobre la familia, la infancia y la vida después del duelo.

Crisis in Six Scenes - 24 de marzo

Woody Allen se atreve con su primera serie. Una comedia situada en los años sesenta, tiempos turbulentos en Estados Unidos, cuando una familia de los suburbios es visitada por un invitado que dejará su hogar completamente patas arriba. «Crisis in Six Scenes» está protagonizada por Miley Cyrus, Elaine May, Rachel Brosnahan y John Magaro.

Good Girls Revolt - 31 de marzo

La serie transcurre durante 1969, época de una revolución cultural con un único destino: el mundo libre. En este escenario todavía quedaba un lugar que se negó a cambiar con el paso del tiempo: las redacciones de los periódicos. Su petición revolucionaria, liderada por la abogada Eleanor Holmes Norton (Joy Bryant), provocará cambios convulsos en matrimonios, carreras, vidas sexuales, vidas amorosas y amistades.

El piloto está inspirado en los casos históricos de discriminación sexual narrados en el libro de Lynn Povich, «The Good Girls Revolt». Dana Calvo es la creadora y productora ejecutiva de la serie original de Amazon.