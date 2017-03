Así será la tercera temporada de «Better Call Saul»

Parece que, tras dos temporadas cargadas de buenas intenciones, veremos a Jimmy McGill en un compromiso moral en «Better Call Saul» que, según Bob Odenkirk, acabará desencadenando en Saul Goodman.

«Por primera vez, podemos ver al verdadero Saul Goodman» Odenkirk anunció en un evento en Berlín promocional el pasado miércoles. «Pero no es la forma de pensar. Tendrá la oportunidad de ver a Saul Goodman, pero no. No será el mismo que vimos en 'Breaking Bad'. Aparecerá pero en una forma ligeramente diferente de lo que lo ha visto», recogía el «Hollywood Reporter».

Otro spoiler sobre la tercera temporada con el que nos deleitó Odenkirk fue sobre el regreso de Giancarlo Esposito, ya que aseguró que el regreso para vengar al capo de la droga Gus Fring de «Breaking Bad» no será solo un breve cameo. «No solo ha vuelto Gus, también hay una historia tras él», dijo. «Tendremos la oportunidad de saber más sobre su imperio, sobre Gus y sobre cómo lo construyó», añadía.