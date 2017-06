Nuevos personajes -que van a dar frescura a las tramas- se van a ir incorporando estas semanas a «El secreto de Puente Viejo». Además este lunes se emite el capítulo 1.600, lo que supone todo un hito de longevidad en la parrilla de una cadena en España. Esta serie -aunque ha bajado un poco su audiencia sigue siendo líder en franja de emisión- no solo tiene éxito en nuestro país; sino que además a lo largo de estos años se ha visto en más de 50 países. Desde el pasado septiembre, la serie registra una media de 1,6 millones de espectadores y una cuota de pantalla del 16,0 %.

En el capítulo de aniversario, Emilia echa a perder, supuestamente por error, el cuadro y promete comprar otro mejor. Por otra parte, Hernando no se atreve a pedir ayuda económica a Nicolás porque él tiene sus propios planes. Termina diciendo al cura que se va a poner en manos del usurero... El negocio es seguro y no puede fallar. Además está Belén, que ha robado el corazón a todos, y Camila teme que llegado el momento, no quiera dejarla ir. Carmelo y Adela convencen a Severo de que no reviente la subasta, justo lo que Francisca quería.

Nuevos personajes

Al pueblo llegan este lunes dos apuestos vendedores, Saúl, interpretado por Raúl Bernal y Prudencio (José Milán), son los hermanos Ortega y, siguiendo la línea del resto de personajes «El secreto de Puente Viejo», vienen con un secreto que a lo largo de las próximas semanas se irá desvelando. Además de los negocios, su misión en la serie será salvar de una muerte segura a la todopoderosa Francisca Montenegro. Esto solo es el principio ya que a lo largo de las próximas semanas otros nuevos personajes corretearan las calles y alquerías de Puente Viejo y se relacionaran con sus habitantes.

La remesa de actores no cesa en «El secreto de Puente Viejo». A Bernal y Milán se les unirán nuevos fichajes este verano. Claudia Galán se une a la ficción el 27 de junio para dar vida a Julieta Uriarte, una joven luchadora que llega junto a su abuela Consuelo y su hija Ana, en busca de hogar y trabajo, huyendo de un suceso acaecido en el pasado que cambió su vida. Reconvertida en heroína espontánea al salvar a Juanita de morir atropellada, Julieta se meterá al resto del pueblo pronto en el bolsillo. La abuela Consuelo (Trinidad Iglesias), una mujer mayor pero con un coraje a prueba de la Montenegro, es una señora que se ha hecho así misma. ¿Encontrarán lo que buscan en Puente Viejo?

Éxito internacional

«El secreto de Puente Viejo» ya ha viajado por más de 50 países. En Italia es todo un fenómeno mediático, y países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Bulgaria, Etiopía, Kenia, Polonia, Latino América, Serbia, Guinea Ecuatorial ya la integran en sus parrillas. Además, desde el pasado 1 de enero se ha convertido en la primera ficción diaria española que llega al sudeste asiático y la primera serie nacional que se ve en Vietnam.