Un oscuro secreto y más sospechas en Sé quién eres, el emocionante thriller «al estilo Homeland»

Tras el éxito cosechado con la serie «Pulseras Rojas», Pau Freixas cambia de registro. El director se desmarca en esta ocasión de las historias de superación de esos niños enfermos de cáncer que cautivaron a Steven Spielberg para afrontar otro reto: el thriller de suspense Sé quién eres.

El capítulo de este lunes (Telecinco, 22.40 horas) de Sé quién eres, Juan Elías se muestra cada vez más sorprendido porque le cuesta aceptar la clase de persona que era a medida que va descubriendo detalles sobre su vida anterior al accidente, de la que dice no recordar nada salvo a Eva Durán (Aída Folch). Decidida a hacerle comprender de una vez por todas quién es, su mujer, Alicia (Blanca Portillo), le revelará un oscuro secreto familiar que él mismo decidió silenciar años atrás.

Entretanto, la investigación policial del caso Ana Saura ha comenzado a manos del inspector Giralt (Pepón Nieto) en el lugar en el que la joven llamó a Marc, su hermanastro, pidiendo socorro. Allí encuentra reveladoras pistas sobre la desaparición, que también se abordarán en el segundo episodio de Sé quién eres.

Por su parte, tras enterarse de que el principal acusado es Elías, Eva huye al pueblo en un intento de alejarse del caso y de la presión mediática. Sin embargo, David, su socio, se aliará a sus espaldas con la fiscal Marta Hess para citarla a declarar y obligarla así a regresar. Cuando la joven abogada revela ante la juez que Elías fue a visitarla a su casa, Heredia, el socio del sospechoso, lo niega, por lo que la juez solicita un careo entre ambos para dilucidar la verdad.

Sé quién eres, un desafío constante

Pau Freixas concibió Sé quién eres como un desafío constante para el espectador, con una trama repleta de giros argumentales y misterios propios del género, pero también para sí mismo. El director catalán desarrolla una potente estructura dual, un debate entre las emociones encontradas por la desaparición de la joven y la razón, que impide a los protagonistas negar ciertas evidencias del incidente. Un ambicioso proyecto que explora cómo sobreviven las relaciones personales de una familia ante este suceso, mientras juega con la paranoia y las sensaciones del género.

«Deseaba encontrar una serie que tuviera una trama emocionante y llena de giros, pero que estuviera al servicio de los sentimientos y las relaciones. Una historia en la que poder trabajar en profundidad personajes complejos a nivel emocional, con varias dimensiones, susceptibles de diversas lecturas», comenta el director catalán sobre Sé quién eres.

Esta ficción, mezcla de drama y suspense, llegó de la nada. «Intenté alejarme un poco y respirar, y cuando decidí no buscar, apareció la idea», cuenta Freixas. Una idea en la que encontró el «gran proyecto» que perseguía, un trabajo que le cautivaba, porque como asegura, «me tengo que enamorar, y cuando me enamoro de un proyecto, me implico». Sé quién eres nace del impulso personal, no del industrial.

Además de los personajes centrales interpretados por Garrido y Portillo, el elenco de Sé quién eres cuenta con actores como Martiño Rivas, Aída Folch o Pepón Nieto... que de nuevo interpreta a un policía. Y también un viejo conocido de Freixas, que ha vuelto a llamar a sus filas a Álex Monner, con quien repite tras «Pulseras Rojas» porque con este actor existe «una conexión. Nos une una amistad profunda, entiendo cómo trabaja y es bonito dirigir desde ahí», asegura el director.

«The Good Wife», «Homeland»... Freixas se inspira en series de diferentes géneros para lograr una trama sólida y enriquecida. De esas influencias nace Sé quién eres cada uno que, probablemente, ni Spielberg se perderá.