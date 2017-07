Sale a la luz el tráiler oficial de «Absentia», la nueva serie de la protagonista de «Castle», Stana Katic

Tras el final de la serie «Castle» hace poco más de un año, la actriz Stana Katic (quien diera vida a Kate Beckett durante ocho temporadas y 173 episodios) encontró rápidamente un nuevo proyecto televisivo: «Absentia», de mano de AXN (Sony). La intérprete dejará atrás su puesto como capitana (antes inspectora) del Departamento de Policía de Nueva York en «Castle» para ser Emily Byrne, una agente del FBI, quien después de seis años dada por muerta tras perseguir a un asesino en serie, regresa sin memoria al mundo de los vivos.

Un mundo donde se reencontrará con su marido (Patrick Heusinger) -ahora casado con otra mujer- y su propio hijo. La protagonista será sospechosa de su propia desaparición al mismo tiempo que nuevos asesinatos podrían tener relación con ella. Los diez episodios que componen su primera temporada ya han sido grabados. La ficción cuenta también con la presencia de los intérpretes Angel Bonanni («Shots Fired»), Neil Jackson («Sleepy Hollow»), Cara Theobold («Downton Abbey»), Bruno Bichir («Narcos»), Ralph Ineson («Juego de Tronos») y Richard Brake («Juego de Tronos»).

RT and tweet us your thoughts on the OFFICIAL #ABSENTIA TRAILER starring @Stana_Katic & @heusinger! 👁 (English version, no subtitles) 👉👉👉 pic.twitter.com/LeVGrRyPLF