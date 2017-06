Ya sabemos quién es A.D., pero ¿volveremos a ver a las «pequeñas Mentirosas»?

[¡Cuidado! Este artículo contiene spoilers del último capítulo de «Pequeñas mentirosas»]

La creadora de «Pequeñas mentirosas», además de directora y guionista del último episodio de la serie, I. Marlene King, ha cumplido su palabra: «Lo único en lo que pensé cuando escribía el final es en cómo me sentí con el final de 'Los Soprano'. No quería eso. Aquel fue un final muy ambiguo. Tenía claro que no podíamos hacer eso». Dicho y hecho.

El cierre de «Pequeñas mentirosas» ha dado todo lo que se esperaba de él en las dos últimas horas de infarto. Nos han dejado satisfechos porque han dado respuestas. Por fin descubríamos quién es A.D. y la respuesta no ha podido ser más satisfactoria porque ha dado voz a una de las teorías más extendidas: la que aseguraba que Spencer tenía una gemela maligna.

A.D. resultó ser finalmente Alex Drake, la hermana perdida de Spencer que se ha ganado a los espectadores con su acento británico: «Toda la sala de guionistas pensó mucho acerca de este giro, en parte teniendo en cuenta la disponibilidad de los actores. Cuando algunos intérpretes no son protagonistas regulares nunca sabes si van a estar disponibles. Hubo momentos en los que me encantaba la idea de Wren o Melissa siendo A.D., o quizá una combinación de los dos, pero al final nunca sabíamos si ibamos a contar con ellos para los últimos 10 episodios. Fue en ese momento cuando empezamos a debatir acerca de la necesidad de que A.D. fuese una de las protagonistas», asegura King a «The Hollywood Reporter».

«Siempre pensé que la visión que teníamos estaba en consonancia con lo que querían los fans. Nosotros somos fans también, adoramos la serie. Yo soy la más fan que hay de 'Pretty Little Liars', así que normalmente la mayoría acaba contenta, aunque no todos los fans estén de acuerdo tampoco», reflexiona la creadora. Sin embargo, hay un punto con el que no estaba de acuerdo: «Los fans siempre quisieron que A.D. fuese una de las chicas, algo que no tiene ningún sentido para mi porque habrían estado torturándose a ellas mismas», asegura. «Nos encantan las gemelas en esta serie así que apostar por una gemela fue casi como si hubiese sido una 'Pretty Little Liar'».

Una de las escenas más inesperadamente amadas por los fans es la de las mamás de las mentirosas encerradas en el sótano porque de repente se han convertido en el blanco de la ira del acosador de sus hijas... Maravilloso. King lo sabía, por eso se decidió a incluir en el último episodio un guiño a ese momento que ha inspirado más preguntas de las que ha dado respuesta. Y es que nunca supimos como las madres lograron escapar del sótano y ahora no solo no lo sabemos, sino que se ha añadido más intriga al asunto, con una frase de Ashley Marin (la madre de Hanna) de lo más críptica. «Sabes que después de eso Pam (la madre de Emily) no bebió en un año no?». ¿Qué pasó para que la pobre Pam se agarrase tremendo trauma? «Sabíamos que ninguna historia sería tan divertida como los fans imaginando que habrían tenido que hacer para salir del sótano que terminó con Pam no bebiendo en un año».

La creadora de «Pequeñas mentirosas» no quiere soltar, al menos del todo, este gran éxito y ha dejado una pequeña puerta abierta. Son muchos los rumores que aseguran que King va llevar a la pequeña pantalla otra obra de Sara Shepard, autora de «Pretty Little Liars»: «The Perfectionists». Esta historia podría ambientarse en el mismo universo que el de las mentirosas. «Puede haber cierta verdad», comenta al respecto. Habrá que esperar para descubrirlo.