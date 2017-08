[¡Atención! Este artículo contiene spoilers. No sigas leyendo si no has visto el capítulo 7x04 de «Juego de Tronos»]

«Botín de guerra» ha sido, hasta la fecha, el capítulo más breve de «Juego de Tronos». La brevedad, sin embargo, no siempre tiene por qué venir acompañada de falta de intensidad en las tramas y el cuarto episodio de la séptima temporada de la ficción de HBO nos regaló, en sus minutos finales, una de las grandes batallas de la serie: el enfrentamientro entre el ejército de Dothrakis de Daenerys y las tropas de los Lannister que, además, está rodado en Cáceres.

En este último capítulo de «Juego de Tronos» no solo hemos podido ver algo que ya sabíamos: que Drogon, el dragón más poderoso de la Khaleesi, corre peligro a tenor del nuevo arma de los Lannister y que compromete seriamente la seguridad de sus dragones. [Lee aquí la crítica de «Botín de Guerra»]

Tras la emisión del capítulo, HBO no ha dudado en publicar el vídeo de cómo se rodó la batalla, dirigida por Matt Shankman y quien decidió narrar los acontecimientos a través de los ojos de Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau). «Jamie está al otro lado de los dragones, cuidando de sus tropas y en el medio de un cambio brutal», afirma el director.

Las pistas que nos deja el 7x04

No solo esta batalla rodada en Cáceres es importante en «Botín de guerra». El cuarto episodio de «Juego de Tronos» nos brindó el lunes grandes momentos, como el reencuentro entre Arya, Sansa y Bran, así como la daga de acero valyrio que Petyr Baelish regala al «cuervo de tres ojos». ¿Por qué es importante este objeto?

Como ya te contamos en este otro artículo, la daga en cuestión es una hoja forjada con vidriagón, acero valyrio y hueso de dragón, siendo una de las pocas armas de acero valyrio que quedan actualmente en Poniente, por lo que podría tener un papel decisivo en los próximos episodios. [Lee aquí la teoría sobre la daga de acero valyrio]