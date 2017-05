Robin Wright acusa a Netflix de engañarla con su salario

Todo el mundo está expectante. La quinta temporada de «House of Cards» se estrena el próximo 30 de mayo a Netflix. Aunque lo primero que está dando que hablar no es la próxima trama de la exitosa serie, si no la revelación que ha hecho la actriz Robin Wright, quien interpreta a la primera dama Claire Underwood.

La actriz ha contado en una reciente entrevista con la revista digital The Edit que fue engañada con su salario por los productores de «House of Cards». Descubrió que estaba recibiendo un salario inferior al de Kevin Spacey, el coprotagonista de la serie, a pesar de que se les dijo que estaban cobrando lo mismo.

Y es que la revista Forbes publicó el año pasado que el sueldo del actor aumentó desde el medio millón inicial por capítulo, mientras que el de la actriz protagonista no llegaba a ese medio millón. Debido a esto, la actriz exigió a Netflix el mismo sueldo que su compañero de reparto. En ese momento declaró que lo había conseguido tras amenazar a Netflix con hacer públicas las cifras, pero ahora sostiene que la cadena la engañó.

«Me dijeron que me estaban pagando lo mismo y les creí. Ahora he descubierto que no es cierto... así que eso es algo que hay que investigar», destacó durante una entrevista para Net-a-Porter. Además, Wright defiende que la importancia de su personaje en la serie es la misma que la de su compañero de reparto. «Son iguales en cuando a su poder, su unión y el argumento de la historia», añade. Por lo tanto, considera que debería reflejarse esa igualdad también en los sueldos.