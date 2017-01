A primera vista, «Riverdale» parece otro de esos lugares tranquilos. Sin embargo, si te acercas demasiado, empiezas a ver las sombras que se esconden debajo… «Riverdale», de Movistar+, es una vuelta de tuerca a los míticos personajes de los cómics de «Archie», creados en 1968, y a la fauna de los institutos americanos con un toque oscuro.

Los cómics ya tuvieron una adaptación televisiva en dibujos animados, «Archie y sus amigos». Ahora tienen una nueva oportunidad, coincidiendo con el 75º aniversario del nacimiento de los cómics. Te presentamos a los personajes de la serie:

Archie Andrews (K. J. Apa)

Es un adolescente bastante normal, pero nadie puede negar su atractivo, del que él es cada vez más consciente. Bajo su apariencia de pelirrojo adolescente modelo, Archie esconde una sensibilidad especial y un corazón dividido. Por una parte, busca un equilibrio entre su pasión por la música y el empeño de su padre por asegurar su futuro en el negocio familiar. Por otra, Archie experimenta un torrente de emociones nuevas en «Riverdale» mientras se debate entre lo que siente por su amiga Betty y su curiosidad hacia la chica nueva, Veronica, sin contar con las secuelas de su intenso romance prohibido con su profesora de música. No es el mejor momento para Archie, pero ¿para qué adolescente lo es?

Betty Cooper (Lili Reinhart)

La protagonista de «Riverdale» lo tiene todo para ser el prototipo de chica perfecta: guapa, dulce, inteligente, honesta, buena estudiante y poco amiga de los conflictos. Pero se da cuenta de que todo eso no es suficiente para que Archie se fije en ella como algo más que una amiga. Está harta de ser la hija perfecta, la hermana perfecta, la estudiante perfecta, la niña buena de la historia… Cuando conoce a Veronica, no duda en pedirle consejo y usarlo a su favor, muy a pesar de lo que le diga su madre.

Veronica Lodge (Camila Mendes)

Recién llegada de Nueva York, Veronica vuelve a Riverdale con la intención de empezar de cero tras sufrir las consecuencias de un escándalo de su padre. Su paso por la gran ciudad la hace una chica muy distinta a Betty y al resto de chicas del pueblo. Inteligente, segura de sí misma, atrevida y con un sentido del humor muy afilado, enseguida llama la atención de Archie por su fuerte personalidad y da un vuelco a su mundo.

Jughead Jones (Cole Sprouse)

Él es todo un rompecorazones y su mejor arma, su uniforme del equipo del instituto. También el mejor amigo de Archie, al menos hasta ahora. Y es que, durante la serie, su amistad atraviesa una racha algo complicada. Ha habido una serie de acontecimientos que han enfrentado a estos dos amigos. Sin embargo, los dos esperan, pese a sus actos, que se termine solucionando tarde o temprano.

Cheryl Blossom (Madelaine Petsch)

Es la hermana gemela de Jason, el chico más popular del instituto cuyo misterioso asesinato lo cambia todo en el pueblo. Es el prototipo de niña rica, malcriada y manipuladora que no concibe que la vida le ponga obstáculos porque, hasta ahora, todo lo he sido regalado.

Josie McCoy (Ashleigh Murray)

Es la cantante de la banda más conocida de Riverdale, de hecho, contiene su nombre: «Josie and the Pussycats». Es una chica atractiva, segura de sí misma, independiente y ambiciosa a la que le importa poco lo que digan los demás y que no durará en demostrarlo desde el primer capítulo.

Fred Andrews (Luke Perry)

El padre de Archie. Dueño de una empresa de construcción, Fred confía en que su hijo tome las riendas del negocio familiar para asegurar su futuro. Está convencido de que es lo mejor para su hijo, así que el interés de Archie por la música le parece un sueño ridículo y poco realista, fruto de su etapa adolescente.