Así es el remake de «Dirty Dancing» que estrena MTV

MTV celebrará el treinta aniversario de «Dirty Dancing» con el estreno este miércoles (22.00) de la miniserie televisiva que recupera la mítica historia de amor entre Baby y Johnny. Protagonizada por Abigail Breslin («Pequeña Miss Sunshine») y Colt Prattes, esta nueva producción sigue la historia de amor de la pareja más allá del verano de 1987. De hecho, esta ficción de tres capítulos muestra también el reencuentro de Baby y Johnny en Broadway. Allí, él se ha convertido en el coreógrafo del musical de «Dirty Dancing», que curiosamente está basado en un libro que Baby escribió contando aquel romance de verano.

Sin embargo, como esta versión moderna de «Dirty Dancing» también recoge la historia original, no faltarán canciones como «Time of My Life», «Love Man», «Do You Love Me», «Hungry Eyes» o «She's Like the Wind», así como nuevos temas como «Fever» y «They Can't Take That Away From Me».

Completan el reparto de esta historia, que también habla de temas raciales, los derechos de al mujer y la división socioeconómica del Estados Unidos del momento, Debra Messing («Will & Grace») como Marjorie Houseman, Bruce Greenwood («Yo, Robot») como el Dr. Jake Houseman, la integrante de la banda «Pussycat Dolls» Nicole Scherzinger como Penny, Sarah Hyland («Modern Family») como Lisa Houseman y Tony Roberts («Annie Hall») como Max Kellerman, entre otros. ¿Logrará esta nueva producción estar a la altura de la original?