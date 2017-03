La razón por la que no se rodó el capítulo perdido de «Verano azul»

Hace ya más de tres décadas que un hito televisivo irrumpió en la pequeña pantalla española. Bea, Desi, Javi, Quique, «Piraña», Tito y sus aventuras por un pueblo costero hicieron de la serie «Verano azul» un indispensable para los espectadores y, de paso, que se colase en la historia del medio catódico nacional.

A pesar de que la historia de estos míticos protagonistas se resolvió en 19 capítulos, en un principio la serie estaba concebida para durar 20. Sin embargo, a pesar de que el guión de ese episodio perdido sí estaba escrito, se decidió no grabarlo y zanjarla antes de lo previsto inicialmente.

Así lo ha contado el actor Miguel Joven (Tito en «Verano azul») en «Mediodía COPE», que también desveló en el programa radiofónico que conservó durante todo este tiempo el libreto del capítulo perdido en la misma carpeta en la que RTVE se lo entregó cuando comenzó a rodar la serie. Ahora, 36 años después, Joven ha decidido donar ese valioso guión al Museo de Nerja, lugar donde se grabó la serie.

¿Y por qué no se llegó a filmar? El capítulo, titulado «La excursión», no vio a la luz por una cuestión de permisos. Según Miguel Joven, el guión contemplaba un incendio, pero «en aquella época no había efectos especiales y se tuvo que pedir permiso para hacer un incendio, y no lo dieron».