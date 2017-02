¿Quién será el próximo Doctor Who?

Tras saber que Peter Capaldi dejará Doctor Who a finales de 2017 tras tres años en el papel del doctor, los rumores sobre quién será el próximo doctor empiezan a salir a la luz.

Richard Ayoade suena dentro de los posibles candidatos a sustituirle. El actor conococido por series como «The It Crowd» o «Travel Man», podría encajar en el papel gracias a su peculiar carismo. Otro nombre que hemos escuchado (y quién nos encantaría) es el de Hayley Atwell. Esta actriz nos ha enamorado arrasando en ficciones de superhéroes como «Capitán América» o «Agent Carter».

El propio Peter Capaldi fue quien hizo pública la noticia el pasado fin de semana durante una entrevista en BBC2 Radio: «Creo que es el momento adecuado para buscar nuevos retos». El actor no es el único que dejará la serie. Steven Moffat también se despedirá del equipo este año.

Lo único que, de momento, es seguro es que podremos ver la décima temporada el próximo 15 de abril, según confirmó BBC One.

