Quién es quién en «El accidente», la nueva serie de Telecinco

La misteriosa desaparición de José (Quim Gutiérrez) tras un accidente de avión desencadena el drama familiar sobre el que se construye «El Accidente», la nueva serie de Telecinco que ultima su rodaje en Madrid. La historia, producida por Globomedia, se cuenta a través de los ojos de su mujer, Lucía (Inma Cuesta), que cuando comienza a investigar se da cuenta de que su marido no es quien ella creía. «La base de la serie es muy reconocible, hablamos de la familia. Lo que ocurre es que mi personaje se mete en estas cosas que pasan a los 40, que el que tiene mucho dinero se compra un Porsche y el que menos un monopatín. Él acaba envuelto en un tema ilegal aunque en el fondo lo que busca es no perder el sentido de la aventura. Es un tío apasionado que tras haber logrado sus objetivos en la vida, tener su mujer y su hijo, decide crear un plan para hacer que su vida sea trepidante. Y luego hay un elemento añadido, que está vinculado a una amante», cuenta Gutiérrez.

El intérprete, que ya ha sido pareja de Inma Cuesta en comedias como «Tres bodas de más», enfatiza el realismo de la familia que han formado. «Quedamos bien juntos», bromea Gutiérrez. «Hemos convivido mucho y tenemos un vínculo emocional que a la hora de interpretar puede traducirse en lo que quieras. Además, entendemos el trabajo de forma muy parecida. Una de las razones por las que acepté la serie es porque sabía que ella formaba el grupo familiar», añade. «Hemos tenido momentos muy bonitos y divertidos con Hugo Fuertes, el niño que interprete a nuestro hijo. Además es mi hijo reincidente, ya lo fue en “Las ovejas no pierden el tren”. El niño me dice te quiero y todo, me mata; parece hijo nuestro de verdad», cuenta entre risas Cuesta.

Ambos actores también han destacado la «libertad» con la que les ha permitido trabajar Inés París, directora de la primera temporada, formada por trece capítulos y a priori cerrada. «Para mí era muy importante que el guión y el texto estuviesen vivos, y eso lo hemos llevado a rajatabla. Hay muchas secuencias que son improvisadas. Incluso propuse trabajar con mi acento», reconoce la intérprete extremeña, satisfecha también de haberse topado con un personaje femenino que sea «motor de la historia» y no mero acompañante.

Este «naturalismo» en los acentos ha obligado a Joel Bosqued, hermano de Lucía y cómplice de su cuñado Jose, a fingir el habla extremeña. «Me escucho muy raro. Hay poco tiempo para ensayar, así que al final mi acento es el de Inma», reconoce. Completan el reparto Alain Hernández, Berta Vázquez y Eusebio Poncela; estos últimos marido y mujer en la ficción. «Ha sido todo un reto. Venía asustada a grabar», confiesa Vázquez. «Eusebio es tan profesional que si no te lo has preparado bien solo su presencia te deja en evidencia».