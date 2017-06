Purpurina, músculo y mujeres: el negocio real de lucha libre que inspiró «GLOW»

A «GLOW», la nueva serie original que estrenó Netflix el pasado 23 de junio, no le hace falta más que la primera escena para imaginarnos el ritmo que va a seguir. Sin embargo, podemos averiguarlo basándonos en un programa de televisión que se emitió durante cuatro temporadas en los años 80: «Gorgeous Ladies of Wrestling». Y es que los creadores de la ficción se han inspirado en este espacio de lucha libre profesional que comenzó a emitirse en 1986.

En él, 12 mujeres combatían entre sí, primero entrenadas por el luchador mexicano Mando Guerrero y después por la luchadora profesional Cynthia Peretti. Y las mujeres se dividían en el grupo de «Las Chicas Buenas», comandado por Jackie Stallone y «Las Chicas Malas», cuya manager era Kitty Burke, más conocida como la tía Kitty. El programa se convirtió en un cóctel muy loco que fue un éxito de audiencia total en todo el mundo. Contra todo pronóstico.

Personajes coloridos, mujeres fuertes y bocetos de comedia «over-the-top» (de transmisión libre) eran la gran parte del éxito del programa. Este show, uno de los más vistos de la década de los 80, mostraba combates entre varias actrices, modelos o cantantes que no habían conseguido su lugar en el mundo, por lo que deciden que ésta es su última oportunidad de convertirse en estrellas. Y esa década es la que está recreada en la nueva producción de Netflix -de la creadora de «Orange Is The New Black»-: los moños, la moda, la música, la vida sin móviles o la tecnología de hace 30 años.

En esta serie, la actriz Alison Brie (Mad Men) quiere jugar a ser Ruth Wilder, una actriz que personifica a otra. Ruth hace juegos malabares con el dinero para llegar a final de mes como actriz. Acude a una prueba para hacer lucha libre femenina, la cogen junto a otras y ahí empieza la liga de los combates; y también la relación entre las mujeres, entre las mujeres y sus cuerpos, y la vida dentro y fuera del ring. Todo esto suena un poco loco, pero «GLOW» se basa en un fenómeno totalmente verdadero de la televisión.

Alison Brie da vida a Ruth Wilder en la serie orginal de Netflix, «GLOW» - ABC

Formato estrella

La idea en la década de los 80 fue del magnate estadounidense David McLane, cuya ambición desde hacía mucho tiempo era poner en marcha un torneo de lucha exclusivamente hecho por mujeres para así sacudir a la industria en el país estadounidense, que era predominantemente masculina. Y la inversión llegó de parte de Matt Cimber, un italoamericano productor de cine, director y guionista.

Para ello quisieron que las mujeres, acostumbradas a estar en las líneas laterales sosteniendo pancartas, pasaran a ser personajes de la vida real: mujeres de diferentes razas, edades y tallas, con personalidades extravagantes para rivalizar con las grandes estrellas de lucha libre masculina de la época. Se realizaron castings a través de California, llamando la atención de cientos de actrices con ganas de demostrar lo que podían hacer en la industria del entretenimiento.

Cada episodio comenzaba con una mítica cabecera en la que las protagonistas cantaban un rap personalizado por cada una de los artistas -utilizando la misma pista de acompañamiento-. «Luchar para ganar, vamos del triunfo a disfrutar», gritaban. Y antes de cada lucha en el ring, se emitían sketches cómicos. «Gorgeous Ladies of Wrestling» creció en popularidad y más de 70 luchadoras pasaron por sus cuerdas.

Aunque su repentina cancelación por cuestiones financieras sorprendió a muchas de las mujeres ya que, en ese momento, estaban grabando la cuarta temporada y pensaron que seguirían en una quinta. Sin embargo, «GLOW» no sobrevivió el tiempo suficiente para ver los años noventa.