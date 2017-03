La puesta de largo europea de «Las chicas del cable»: «Habrá sexo y maltrato»

La presentación anual de las novedades de Netflix para 2017 que se ha celebrado estos días en Berlín tuvo un marcado acento español. El equipo creativo (Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés) y artístico (Blanca Suárez, Maggie Civantos, Ana Fernández y Nadia de Santiago) de «Las chicas del cable», la primera serie española de la plataforma, acudió a la capital alemana para descubrir a la prensa europea las principales tramas de la serie.

«Netflix ha apostado por la figura femenina y no solo porque las protagonistas son mujeres sino porque profundiza en los sentimientos y relaciones humanas», explica Fernández Valdés sobre la ficción que relata la vida de un grupo de telefonistas de los años 20. «Cada una de las cuatro chicas arrastra su propia maleta emocional, viene de un lugar distinto y tienen vidas muy diferentes», apunta Blanca Suárez, cuyo personaje es una «heroína oscura» que tiene una trama de thriller inspirada en Marnie la ladrona, según sus creadores. Nadia de Santiago, en cambio, aporta el toque cómico a la ficción.

«Lo bueno es que lo que les pasa son problemas reales de los años 20, 30 y 40», apuntan. La serie pone sobre la mesa temas como el derecho a voto, la libertad sexual, la dificultad de conciliar vida familiar y laboral... «Hay sexo sí, y maltrato también», revelaron entre risas. «Lo más bonito es que ellas se hacen fuertes a través de la amistad», cuenta Maggie Civantos.

También hay cierto paralelismo entre la revolución que supuso la telefonía en los años veinte y los cambios que está provocando hoy en día la televisión bajo demanda. «Vamos a ponérselo fácil a ese público femenino que aún no se ha sumado a la plataforma hablando de chicas cañeras que no van a caer en brazos de un hombre pero sí van a ser valientes para entregarse a sus emociones», añade Fernández Valdés. Será la primera vez que escriban capítulos de 50 minutos y también que no duerman pensando en el dato de las audiencias del día siguiente.