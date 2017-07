Las protagonistas de Â«Big Little LiesÂ» hablan sobre la posible segunda temporada

«Big Little Lies» ha destacado en las nominaciones de los Emmy 2017, por lo que muchos de los fans de la serie de HBO se están preguntando si tras este éxito, se realizará una segunda temporada. De hecho, este jueves, Deadline ha anunciado que se puso en contacto con las protagonistas de la serie. Resee Whiterspoon fue la primera en confesar al portal que ya hay conversaciones para una nueva temporada. «Tuvimos conversaciones iniciales con Liane Moriarty, la autora, y ella está pensando en ello, depende de ella», destacó la actriz. A lo que Nicole Kidman también añadió que Moriarty «está escribiendo» y que «los personajes son tan fuertes que dejarlos sería triste».

Es más, en abril, Moriarty le djo a Sydney Morning Herald que los productores de la serie de HBO le habían preguntado y que le gustaría escribir la siguiente temporada de la serie como una historia, no como una novela. Y es que «Big Little Lies» está basada en el bestseller del New York Times de 2014 y trata la historia de un asesinato relacionado con la escuela primaria que asola a un enclave de Monterey, California, donde las madres gobiernan a la comunidad con puño cerrado.

Witherspoon, fan confesa de los libros anteriores de Moriarty, ya destacó en el pasado sentirse atraída por el «trabajo de personajes de Liane y cómo el misterio se sentía tan plausible y real». «Sabíamos de su trabajo y lo fuerte que era con respecto a alto calibre de papeles para las mujeres», añadió la actriz. Además, la tercera de las protagosnitas, Alexander Skarsgard también habló sobre el material de la serie: «La narración es muy interesante en que corta hacia adelante y hacia atrás. Desde la sala de interrogatorios, cada argumento es elevado, cada argumento trivial en la cocina te hace preguntar: ¿Esto va a llevar a un asesinato?».

Pero por si los fans no se dieron cuenta, la serie incluyó un cliffhanger: Después de las protagonistas resolvieran sus calamidades en el séptimo episodio, uno de los momentos finales fue ver un par de binoculares que las observaban. Entonces, ¿quién está detrás de ellos? A lo que Witherspoon bromeó con que ese sería «un buen punto de partida para Liane».