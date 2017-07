Los protagonistas asiÃ¡ticos de Hawai 5.0 dejan la serie por desigualdades salariales

Parece que la desigualdad salarial en las series de televisión no solo afecta a cuestiones de género, como le paso hace unos meses a Robin Wright en «House of cards», si no que, ahora, también por nacionalidad. En esta ocasión, han sido los protagonistas asiáticos de la serie «Hawai 5.0», Daniel Dae Kim y Grace Park, que han decidido abandonar la serie tras siete temporadas.

En las negociaciones para las nuevas entregas, los actores, quienes interpretan a Chin Ho Kelly y Kono Kalakaua, han exigido cobrar lo mismo que los otros dos protagonistas, Alex O'Loughlin y Scott Cann, que cobran cerca de un 15% más. Sin embargo, no han llegado a ningún acuerdo con la CBS, por lo que la octava temporada de la serie volverá a la parrilla en otoño sin ellos.

«Daniel ha sido fundamental para el éxito de "Hawai 5.0" durante estas siete temporadas y ha sido un privilegio conocerle. La presencia de Grace ha traído belleza y serenidad a cada episodio», ha destacado el productor ejecutivo Peter Lenkov tras conocerse la noticia.

Por otra parte, el actor Dae Kim se ha querido despedir a través de su cuenta oficial de Facebook: «Por triste que me sienta al decir adiós, lo que siento es gratitud. Estoy muy profundamente agradecido a nuestros tripulantes, escritores y todos los asociados con el espectáculo y, sobre todo, con el elenco, que han sido más que de apoyo a través de todo este proceso. Ellos y la tripulación han sido mi segunda familia durante siete años y les deseo mucho éxito en octava temporada».

Además, también se ha querido dirigir a todos sus seguidores y fans de la serie: «Quiero dar gracias a todos ustedes, los aficionados. He leído sus mensajes y yo no puedo explicar lo mucho que has significado para mí. Nunca olvide que usted es la razón del éxito de "Hawai 5.0". Ha sido una de las mayores alegrías de toda esta experiencia. Siento mucho que no vayamos a continuar este viaje juntos».