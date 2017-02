Primark retira una camiseta de «The Walking Dead» por «racismo»

Primark se ha visto obligado a retirar del mercado unas camisetas promocionales de «The Walking Dead» tras ser acusada de racismo. En las prendas aparecía el sangriento bate de Negan con la expresión «Eeny, Meeny, Miny, Moe», una cancioncilla que tararea el personaje interpretado por Jeffrey Dean Morgan al principio de la séptima temporada, antes de acabar con la vida de dos miembros del equipo de Rick, y que sería el equivalente a nuestro «Pinto, pinto, gorgorito...». La polémica ha surgido porque canción original en inglés que se cantaba en el siglo XVIII seguía con un «coge a un negro por el tobillo», lo que ha indignado a muchos consumidores, según recoge «The Independent».

«Nos sorprendimos cuando encontramos esta camiseta con un mensaje racista tan gráfico», explicó Mr. Lucraft, político metodista. «Es increíblemente ofensivo, y lo único que puedo suponer al respecto es que nadie, en el momento de ordenar algo así, sabía lo que estaba haciendo o fuese consciente de su mensaje subliminal». Además, la imagen está «relacionada directamente con la práctica de asaltar a gente negra en América», subrayó.

Tras escribir una carta explicando su razonamiento al jefe de producto de Primark, Paul Marchant, el grupo decidió retirarlo del mercado. «La camiseta era merchandising oficial de la serie, y la cita y la imagen estaban directamente relacionados con el show. Cualquier ofensa causada por el diseño no fue intencionada, así que pedimos perdón por ello», explicaron.

Esta semana, «The Walking Dead» también fue noticia por un posible gazapo, captado por uno de los millones de seguidores que tiene la serie alrededor del mundo. En una de las imágenes de la serie protagonizada por Andrew Lincoln, los fans han visto un objeto de fondo que podía ser un avión, una opción poco realista para el mundo apocalíptico que retrata la ficción.

Was that a plane behind Rick's head? Is it supposed to be there or is it a blooper? @WalkingDead_AMCpic.twitter.com/fqkuh4oJAJ