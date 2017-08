Poscensura: la obsesiÃ³n por no ofender boicotea lo nuevo de los creadores de Â«Juego de TronosÂ»

Hace apenas unos días, HBO anunció que los creadores de «Juego de Tronos» tenían un nuevo proyecto entre manos, aunque esta vez «no habrá ni dragones ni caminantes blancos». Tras el éxito cosechado por series como «The Man in the High Castle» y «The Handmaid’s Tale», HBO quiere su distopía y «Confederate» será su oportunidad. La nueva serie de David Benioff y D.B. Weiss estará ubicada en Estados Unidos tras la Guerra de Secesión. Esta vez, los estados del sur conseguirían separarse con éxito de la Unión, dando lugar a una nación en la que la esclavitud sigue siendo legal y se ha convertido en una institución moderna. «La historia seguirá los pasos de un amplio repertorio de personajes a ambos lados de la zona desmilitarizada Mason-Dixon», explicaba HBO en el comunicado, desde combatientes por la libertad a políticos y abolicionistas, pasando por los esclavos y los periodistas que muestran la guerra. Hasta aquí, todo normal.

Aunque muchos entendieron ese acercamiento de la esclavitud con la situación a la que poco a poco acerca el actual presidente, Donald Trump, ha desatado la furia entre los usuarios de Twitter. Nada más conocer la noticia, la activista April Reign movilizó la red social para pedir a HBO, a través del hashtag #NoConfederate, la cancelación de una serie que aún está en fase de preparación. Reign ya había logrado el foco público por comenzar la campaña #OscarsSoWhite, con el que quiso denunciar la poca representación de la gente de color entre los premiados en la historia de los Oscar. Su razonamiento se basa es que la nueva ficción de David Benioff y D.B. Weiss al traer la esclavitud a la actualidad la «trivializa». Recordamos que, según la Real Academia Española, supondría quitarle «importancia, o no dársela, a una cosa o a un asunto». No creemos que nadie pueda, sin haber visto ni siquiera un solo capítulo o haber leído un guion, asegurar que una serie vaya a restarle importancia a un tema como la esclavitud. ¿A caso lo hacía «Westworld»?

Whether you live tweet #GoT or not, please use #NoConfederate in ALL of your tweets from 9-10p ET this Sunday. Let's get it trending!