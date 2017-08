«One Piece» se convertirá en una serie real

Tomorrow Studios, una asociación entre el productor Marty Adelstein («Prison Break») e ITV Studios, se ha asociado con la editorial Shueisha en la adaptación de la serie cómica japonesa «One Piece», la serie manga más vendida de la historia. La adaptación en vivo será producida por dicha editorial y el autor Eiichiro Oda, junto a Adelstein y Becky Clements a través de los estudios de Hollywood, tal y como ha publicado Deadline.

«Hace 20 años que soy fan de "One Piece". Me siento muy honrado de que Shueisha y Oda me hayan confiado una propiedad icónica tan apreciada», destacó Adelstein. «Haré todo lo que esté a mi alcance para que la serie sea un éxito absoluto. Aunque espero que sea uno de los espectáculos más caros que se han hecho en la televisión, el interés mundial es tremendo y valdrá la pena el compromiso financiero», añadió.

Hiroyuki Nakano, redactor jefe de Weekly Shonen Jump en Shuiesha, añadió: «Es un gran honor para Shueisha colaborar con Tomorrow Studios en la serie "One Piece" de televisión en vivo. Marty entiende los cómics originales y tiene la misma visión que nosotros para la adaptación de la acción en vivo. Confiamos en que él y su equipo de Tomorrow Studios podrán producir una serie de televisión que refleje la visión de Eiichiro Oda».

Serie original

La serie de animación japonesaoriginal sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación pirata mientras exploran un mundo fantástico de infinitos océanos y islas exóticas en busca del último tesoro del mundo conocido como «One Piece» para convertirse en el próximo Rey Pirata.

«One Piece» es uno de los mangas más famosos de la historia, con más de 800 números recopilados en 86 volúmenes y un número casi idéntico de episodios en su anime. El pasado 22 de julio se hizo oficial el 20 aniversario de la célebre obra de Eiichiro Oda, el cual ha pasado un vida entera al servicio de Luffy y compañía. Ese día fue de revelaciones, ahora cabe esperar que se descubran más detalles pronto.