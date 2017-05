La parodia más loca de «Stranger Things»: Barb mantiene un romance con el «demogorgon»

[Spoilers. No leas este artículo si no has visto «Stranger Things»]

Que Barb, de «Stranger Things», siga viva en la segunda temporada de la serie de Netflix es uno de los deseos de muchos seguidores de la ficción ideada por los hermanos Matt y Ross Duffer y que ha supuesto un éxito brutal a nivel de crítica y público. Desgraciadamente para ellos, el personaje interpretado por Shannon Purser firmó su sentencia de muerte al acabar en la otra dimensión y ser atrapada por el «demogorgon».

No ocurre lo mismo, sin embargo, en la parodia emitida este fin de semana durante los MTV Movie & TV Awards y protagonizada por Adam Devine y Jullian Bell. En ella, la historia de Barb da un giro radical pues, lejos de ser asesinada por la extraña criatura, mantiene un affair con ella. No te lo pierdas: