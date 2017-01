Christ Pratt y otros actores que participaron en las series de sus parejas

A menudo, las series de televisión cuentan con la participación de estrellas invitadas que suponen un reclamo para los telespectadores. «The Big Bang Theory» es una de las producciones que más cameos integra, por sus continuas referencias al mundo friki que dan pie a la incorporación de científicos y actores de películas y series que nombran con asiduidad en los diálogos de la serie. Algunas son personalidades famosas en su ámbito y otras son personas cercanas a los protagonistas en su vida real. Las más llamativas, las que han protagonizado las parejas de los principales actores de diferentes sitcoms en Estados Unidos.

Chris Pratt ha sido el último en sumarse en a la lista. El pasado 19 de enero, «Mom» recibió a su invitado muy especial. El actor protagonista de «Guardianes de la Galaxia» o «Jurassic World» se unió al elenco principal de la serie como estrella invitada. El intérprete, actualmente casado con la protagonista de la sitcom Anna Faris, participó el undécimo episodio de la cuarta temporada titulado ‘Good karma and the big weird”.

En la trama del capítulo, Pratt daba vida a un nuevo interés amoroso de Christy que intentaba llamar su atención de todas las formas posibles, incluso cantando. La química en pantalla entre la pareja es más que evidente y aunque el personaje de Farris parecía estar muy interesada en ese nuevo hombre, el hollywoodiense actor tan solo participará en Tom en esa ocasión. ¡Una pena!

Brad Pitt, el más recordado

Antes que Chris Pratt, en el año 2001, Brad Pitt apareció como estrella invitada en «Friends», la popular sitcom que protagonizaba la que entonces era su mujer Jennifer Aniston. Bajo el título' The one with the rumor', el capítulo correspondiente a la novena y penúltima temporada de la serie, los guionistas recrearon una noche de Acción de Gracias muy especial en la que Pitt daba vida a Will Colbert, amigo de Ross, quien durante la cena entre el grupo de amigos desveló que el personaje interpretado por David Schwimmer y él difundieron en le Instituto el rumor de que Rachel, a quien daba vida Aniston, era hermafrodita.

Brad Pitt participó en«Friends».

La participación del actor de Hollywood en la comedia fue criticada y alabada a partes iguales y el episodio registró más de 24 millones de telespectadores durante su emisión en la cadena NBC.

Otra de las sitcoms que ha contado con estas participaciones especiales fue «Cómo conocí a vuestra madre» que sumó en sus escenas hasta en tres ocasiones a las parejas de sus protagonistas. David Burtka, marido de Neil Patrick Harris, se convirtió en Scooter el novio del instituto de Lily. En total, Burtka paticipó en un arco de siete episodios en la serie. Pero, no fue el único. Sandy Rivers, que interpretó al compañero de Robin en las noticias de Metro News 1, estaba interpretado por Alexis Denisof, que fue durante años el marido de Alyson Hannigan (Lily) con quien tiene dos hijos en común.

Además, el cómico Taran Killam -esposo de Cobie Smulders (Robin)- dio vida a Gary Blauman, un invitado que asistió a la boda de Barney y Robin y que parecía haber conocido a todos los miembros del popular grupo de amigos de «Cómo conocí a vuestra madre» en diferentes lugares.