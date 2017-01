«Orange Is The New Black»: «Taystee» revela que la quinta temporada transcurrirá en tres días

La cuarta entrega de «Orange Is The New Black» se despedía de los espectadores como de costumbre, con el ambiente cargado de tensión que promete ser resuelta en la quinta temporada que verá la luz probablemente en junio de 2017.

Si Daya (Dascha Polanco) aprieta o no aprieta el gatillo es un secreto que el equipo de la serie promete tener bien guardado hasta el final. Sin embargo, lo que si ha revelado la actriz que da vida a «Taystee», Danielle Brooks, es el tiempo que transcurrirá en los 13 capítulos de la nueva entrega.

«La quinta temporada transcurre en el curso de tres días. Vais a ver 13 episodios y descubrir lo que pasa en tres días. Así que va a tener mucho detalle, va a ser muy intensa y más vale que os preparéis. Coged vuestras palomitas y pañuelos», aseguró a E! News sobre la Alfombra Roja de los Screen Actors Guild Awards.

El verano pasado, Danielle Brooks ya nos adelantó que esta nueva temporada iba a ser una guerra en una entrevista a The Hollywood Reporter: «Taystee no tiene nada que perder, ya ha perdido todo lo que le importaba. Es hora de luchar».

Desde su estreno, «Orange Is the New Black» acumula más de 15 premios entre los que destacan tres Critics Choice Television Awards. Aunque no nos extraña viendo las 6,7 millones de personas que vieron el primer capítulo de la cuarta entrega durante el primer fin de semana.