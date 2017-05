«Once Upon A Time» renueva por una séptima temporada pese a la marcha de sus actores

«Once Upon A Time» ha confirmado que seguirá una temporada más, es decir, tendremos séptima temporada con 22 nuevos episodios. La serie de ABC mantiene buenas cifras, aunque poco a poco descienden. Para darnos más motivos para verla, la serie ha llegado a un acuerdo con Disney para traernos a una serie de personajes icónicos de cuentos durante la séptima temporada.

Pero hay un «pero». En esta nueva temporada reiniciaran la historia. De momento solo podemos asegurar que Emma (Jennifer Morrison) no estará, pero la Reina Malavada (Lana Parrilla), Mr. Gold (Robert Carlyle) y Garfio (Colin O'Donoghue) sí que estarán. Sigue sin haber noticias de actores como Emilie de Ravin (Bella) o de Josh Dallas (el príncipe), cuya continuidad en la ficción de ABC está, ahora mismo, en el aire.

A ellos se les unirán Andrew J. West («The Walking Dead») y Alison Fernández («Jane the Virgin»). De momento, no sabemos que papel interpretarán. Sin embargo, se rumorea que West podría interpretar a un Henry adulto, realizado inicialmente por Jared Gilmore.

«Once Upon A Time» ya está celebrando su renovación, ¿te unes?

Time to celebrate, Oncers! #OnceUponATime is returning for a new season! pic.twitter.com/1I0R9e1o5s