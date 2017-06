El nombre real de Jon Nieve en «Juego de Tronos», filtrado

[¡Cuidado! Este artículo contiene spoilers sobre la trama de «Juego de Tronos». Lea bajo su responsbilidad]

El verdadero nombre de Jon Snow es uno de los secretos mejor guardados de «Juego de Tronos». Sin embargo, tras seis temporadas, ya no es un misterio. La revista «Empire» publicó un enlace a una foto de lo que parecía ser una versión preliminar de su especial «Season of Thrones». Esta imagen parece ser el motivo por el que todos los fans están especulando sobre el nombre real del actual «Rey en el Norte».

«Cuando 'Juego de Tronos' se embarque en su penúltima temporada, nos dirigiremos a westeros para aprender 15 cosas del elenco, de Targaryen a Lannister y todo lo demás», dice el especial. En sus líneas, el actor Isaac Hempstead Wright (Bran Stark en la ficciónd e HBO) asegura que el personaje al que encarna Kit Harington se llama en realidad Jaehaerys Targaryen Stark. Si Jaeherys Targaryen es el nombre de nacimiento de Jon, será Jaeherys III. El primer Jaehaerys fue el cuarto rey de Targaryen en sentarse en el Trono de Hierro y fue conocido por tres nombres: Jaehaerys el Conciliador, Jaehaerys el Sabio y Jaehaerys el Viejo Rey. Reinó durante 55 años, convirtiéndose en el rey más antiguo de Targaryen. Mientras tanto, Jaeherys II fue el padre de Aerys Targaryen, el «Rey Loco». Fue, además, el decimosexto rey Targaryen en sentarse en el trono de hierro antes de que muriera a los 37 años. Además, de ser verdad el nombre de nacimiento de Jon Snow, él también sería su bisabuelo.

Aún no sabemos si el nombre revelado por la revista «Empire» es verídico o no. De momento, parece que podría encajar en la trama ya que los que hayan visto la última entrega de «Juego de Tronos». Al final de la tanda, se revelaba que Snow no era hijo de Ned Stark, sino de su hermana Lyana y de Rhaegar Targaryen, hermano mayor de Daenerys.

Para saber si esto es verdad, tendremos que esperar a la madrugada del 16 al 17 de julio, momento en que llegará a España «Juego de Tronos» con sus siete nuevos capítulos. Lo hará tanto a HBO España como a Movistar+.