Netflix suspende la proyección especial de «Orange Is The New Black» por el atentado de Mánchester

La compañía de streaming ha cancelado la premiere de la quinta temporada de «Orange Is The New Black» que iba a tener lugar el póximo 30 de mayo en Londres. Un portavoz de Netflix ha comunicado que el motivo se debe al trágico atentado ocurrido el lunes 22 de mayo durante el concierto de Ariana Grande Mánchester, que se cobraba la vida de 22 personas y más de 60 heridos.

«A raíz de los terribles acontecimientos en Mánchester el lunes por la noche, hemos decidido cancelar nuestra proyección especial de la serie. Nuestros pensamientos están con todos los afectados por esta tragedia», ha destacado. Además, el gigante de streaming también ha desechado los planes para «Glow», de Jenji Kohan, la nueva serie original de Netflix que tratará sobre una liga de lucha libre femenina ambientada en los años ochenta.

La primera ministra Theresa May, tras el atentado, aumentó la alerta terrorista al nivel «crítico» y avisó de que otro atentado en el Reino Unido puede ser «inminente». Además, se pronunciaba en Twitter para destacar que «todos nosotros estamos con la gente de Mánchester en este momento terrible».

Pero a pesar de lo crítico de la situación y según publican en «Hollywood Reporter», hay fuentes que dicen que la decisión de cancelar la proyección fue solo de Netflix y no se basó en ninguna solicitud de las autoridades locales.

La cancelación de Netflix no es la única que se ha sucedido esta semana. Warner Bros posponía a principios de semana el estreno en Londres de «Wonder Woman» y Universal hizo lo mismo con la premiere de «La momia», según informó «Variety». Y es que este tipo de eventos tienen lugar en la plaza de Leicester, a escasos metros de Picadilly Circus, un lugar muy transitado.

«Todos en Universal estamos destrozados por el ataque terrorista de Mánchester. En respeto a los afectados por esta tragedia, no seguiremos adelante con la premiere prevista de "La Momia"». Por su parte, Warner Bros, emitió un comunicado similar: «Nuestras condolencias a aquellos afectados por la tragedia que ha tenido lugar en el Reino Unido. Debido a la situación actual, no continuaremos con nuestros planes relacionados con "Wonder Woman" en la capital».