Netflix nos obliga a decir adiós a «The Get Down»

Netflix ha decidido poner fin a «The Get Down», una serie original producida por Baz Luhrmann en la que nos contaba los orígenes del hip-hop y la música disco.

Parecía que todo iba bien para la serie, llegaron las malas noticias. Según publica «Variety», la cancelación se debe a los abundantes problemas de producción que sufrieron así como el rating demasiado bajo que tuvieron, algo que no agradó a Netflix ya que ha sido la producción más costosa en la historia de la compañía al invertir más de 120 millones de dólares (107 millones de euros) para hacerla.

Según Luhrmann, no fueron capaces de adaptar el sistema de producción a lo que querían hacer. «El mecanismo que pre-existía para crear series de televisión no funcionó realmente para esta serie. A cada paso del camino no había precedentes para lo que estábamos haciendo. El proceso estándar realmente no funcionó así que, progresivamente, me vi arrastrado más y más hasta el fondo».

«The Get Down» se convierte en la primera serie original de Netflix en ser cancelada después de una sola temporada. Lo más usual en las producciones propias de la plataforma de streaming es superar las tres temporadas. Solo el drama de época «Marco Polo» se quedó en dos, y «Lilyhammer», «Hemlock Grove» y «Bloodline» fueron canceladas con tres.