A «GLOW», la nueva serie original que estrenó Netflix el pasado 23 de junio, no le hizo falta más que la primera escena para demostrarnos de lo que es capaz. Mucho ha tardado Netflix en dar la noticia, pero ya ha llegado: «GLOW» tendrá segunda temporada.

La serie, para quien todavía no haya escuchado hablar de ella, toma su nombre del programa de televisión que se emitió durante cuatro temporadas en los años 80 «Gorgeous Ladies of Wrestling» y que cautivó a la audiencia a través de sus combates de lucha libre femeninos. De esta manera, «GLOW» sigue la vida de Ruth Wilder (Alison Brie) y el resto de luchadoras en Los Angeles, en 1985, mientras intentan abrirse paso en un mundo mediático controlado por los hombres.

Entre el reparto seguirán Ellen Wong, Bart Britt, Kimmy Gatewood, Betty Gilpin, Rebekka Johnson, Sunita Mani, Sydelle Noel, Gayle Rankin, Kia Stevens, Jackie Tohn y Britney Young. También continuarán en el proyecto los creadores Liz Flahive y Carly Mensch así como el creador de «Orange Is The New Black» Jenji Kohan y Tara Herrmann como productores ejecutivos. Además estarán Flahive y Mensch como showrunners.

[Lee nuestra crítica sobre la primera temporada aquí: «G.L.O.W.»: Feminismo necesario]