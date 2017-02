Los españoles son los más infieles de Europa... a la hora de ver series. Así lo afirma un estudio realizado por Netflix, que revela que el 55% de los españoles que ve series en pareja no puede evitar seguir viendo nuevos capítulos sin ella.

Con motivo del día de los enamorados que se celebra el 14 de febrero, la plataforma ha querido darle una vuelta a esta festividad celebrando un día antes un anti San Valentín, donde han desvelado el tipo de 'infieles seriéfilos' que existen. Este concepto se refiere a una persona que no puede esperar a ver un capítulo más de la serie que está viendo con su acompañante, ya sea su pareja, un familiar o un amigo, y decide verla en solitario.

SurveyMonkey ha realizado la encuesta del 20 al 31 de diciembre de 2016, y se ha basado en 30.267 respuestas. La muestra es representativa en términos de edad y género de una población adulta que ve televisión en streaming y en pareja en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, India, Japón, Taiwán, México, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, España, Portugal, Turquía, Polonia, Italia, Alemania o Francia.

En 2013 Netflix identificó por primera vez este comportamiento en Estados Unidos, y desde entonces se ha extendido por todo el mundo convirtiéndose en algo habitual. Según los resultados del estudio, el 60% de las parejas de streaming encuestadas a nivel global ha asegurado que sería más infiel si tuviese la certeza de que no le van a pillar.

Pero la plataforma también sabe cómo ayudar a los infieles a borrar el rastro de su actividad. Basta con borrar el historial de navegación y el historial de Netflix para eliminar las pruebas de la infidelidad.

Brasil, el país más infiel

El porcentaje de infieles de series varía según los países. Brasil y México encabezan el ranking mundial de infieles con un 58% y un 57% respectivamente. España se encuentra entre los 10 países del mundo que más traicionan a sus parejas, ocupando el sexto lugar. A nivel europeo ocupa el primer puesto, con un 55% de infieles.

Noruega y Suecia son los siguientes en ser más infieles, con un 48% y 47%, respectivamente, seguidos de Francia y Portugal con un 45%, e Italia con un 43%. Además, los españoles son los más reincidentes, ya que el 42% afirma haberle sido infiel a su pareja en cuatro ocasiones o más.

Una vez cometida la infidelidad, el 41% de los españoles afirma no tener ningún tipo de remordimiento, y el 61% sería infiel más veces si supiera que no va a ser descubierto. No obstante, también existe el perfil del compañero fiel, aquel que realmente cumple con el compromiso de ver todos los capítulos juntos.

Son los holandeses (el 73% nunca ha sido infiel), los alemanes (65%) y los polacos (60%) quienes mejor encarnan esta figura. Estos aseguran que la mejor parte de compartir series es pasar tiempo juntos, tener ese momento para poder relajarse con la otra persona y tener un tema de conversación sobre el que poder debatir.

The Walking Dead, la serie más infiel

La comedia es el género preferido a nivel global para compartir en pareja. El 81% de los españoles se decanta por él a la hora de compartir Netflix en pareja, especialmente con series como Big Bang Theory o Modern Family.

A pesar de la amplia variedad de series que ofrece Netflix, aquellos títulos con los que los españoles son más infieles son: The Walking Dead, American Horror Story, The Big Bang Theory, Narcos y Breaking Bad.

El principal motivo para ser infiel, según desvela el estudio, es que los contenidos son tan buenos que no pueden parar de verlos. Esto es lo que opina el 66% de los encuestados a nivel mundial, mientras que en el caso de España, el 72% afirma que engaña por un deseo incontrolable de ver más y más.

Los tipos de infieles

Según el estudio de Netflix existen cuatro perfiles de infieles: el infiel mientras duermes, aquel que sigue viendo episodios a pesar de que su pareja se haya quedado dormida; el infiel de viaje, aquel que aprovecha sus viajes en solitario para seguir viendo más capítulos sin su pareja; el infiel con premeditación, aquel que ya sabe y tiene asumido que le será infiel a su pareja; y el infiel en serie, aquel que ha sido infiel más de una vez en el último mes.

El perfil de infiel mientras duermes es el más habitual a nivel mundial. El 25% de las infidelidades se producen cuando la pareja se queda dormida. Sin embargo, el 53% considera que esto no cuenta como infidelidad, aunque hay un debate a nivel mundial sobre si esto es correcto o no.

Respecto a los españoles, son más infieles cuando están solos en casa (65%), cuando la pareja está en el trabajo (31%) o cuando se queda dormida (28%). Además, el 77% nunca confiesa.