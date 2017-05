Nazis, tortura y zombis: así es el apocalipsis de las series distópicas

La ficción dirigida por Frank Spotnitz se inspira en la novela homónima de Philip K. Dick publicada en 1962 y se ubica en EE.UU. tras victoria de Alemania, Italia y Japón en la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los 20 capítulos de los que, por ahora, se compone la serie, «The man in the high castle» nos muestra un mundo alternativo en el que ese «qué habría pasado si...» se convierte en eje central de una historia que, no obstante, tiene mucho más que ofrecer más que la hipótesis de una realidad distinta.