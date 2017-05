La llegada de Trump a la Casa Blanca pilló con el pie cambiado a la ficción americana que, en muchos casos, se vio obligada a modificar sus tramas para adaptarse a una realidad que pocos esperaban. «The Good Fight», el esperado spin-off de «The Good Wife», tuvo que reescribir parte del guión tras conocer la victoria del republicano, tal y como comunicaron a los medios los responsables de la serie.

Han sido, sin duda, las ficciones de trasfondo político las que más han sufrido la llegada de la «era Trump». Algunas, como fue el caso de «The Good Fight», tuvieron tiempo para modificar sus tramas aunque para otras, como «Homeland», el resultado electoral llegó demasiado tarde. La ficción creada por Howard Gordon, aclamada por mirar siempre de frente a la realidad, no guardó en su última temporada la distancia de seguridad prevista y demostró que sus esperanzas estaban puestas en Hillary Clinton. De hecho, las tramas de su sexta temporada nos muestran ya a una mujer presidenta e interpretada por Elizabeth Marvel.

En «House of Cards», sin embargo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Frank Underwood no es Donald Trump pues, aunque personaje y presidente guarden ciertas similitudes, nunca está de más recordar que el primero lleva unas cuanta temporadas con las manos manchadas de sangre. Sí les une, sin embargo, la inesperada irrupción de ambos en el despacho oval o ese halo de villano peligroso que, en palabras de muchos, acompaña siempre al presidente.

Desde que Trump se instalara en la Casa Blanca, no obstante, muchas estrellas de Hollywood han optado por tirar de la comparación fácil y asegurar que alguien similar a Underwood gobierna ahora EE.UU. Muchos, de hecho, afirman que Trump supera al personaje de Netflix y que, ahora, «House of Cards» lo tiene difícil para seguir sorprendiendo con sus historias política-ficción.

«Nos quedamos sin tramas»

Esta semana, de hecho, la protagonista femenina de la serie, Robin Wright, afirmó en una reciente entrevista con Ellen DeGeneres que «los guionistas de 'House of Cards' se están quedando sin ideas». En opinión de la actriz, que interpreta a Claire Underwood en la ficción televisiva, «el objetivo de un programa es mostrar algo que, quizá, no puede suceder. En nuestro caso, sin embargo, no somos capaces de mantener el listón con todo lo que está haciendo Trump».

No es la primera vez, sin embargo, que el mandatario de la Casa Blanca es comparado con un personaje de ficción. Durante la última edición de los Globos de Oro, Jimmy Fallon no dudó en presentar al reparto de «Juego de Tronos» con la siguiente frase: «Me pregunto qué habría pasado si el Rey Joffrey siguiera vivo... bueno, en doce días lo sabremos», dijo el cómico en clara alusión a la fecha en que Trump estrenaría mandato.

¿Tendrá Trump un efecto negativo sobre las tramas de «House of Cards»? Tal y como reveló Kevin Spacey hace unos meses, no es del todo cierto que la ficción de Netflix sea 100% política-ficción. Así, de hecho, lo aseguró el propio Bill Clinton al actor con la siguiente frase: «El 99 por ciento de lo que haces en la serie es real. El único uno por ciento en el que te equivocas es que una ley sobre educación no podría ser aprobada tan rápido», afirmó el expresidente demócrata. Interpelado sobre si Underwood sería capaz de ganar un debate político frente a Donald Trump, Spacey no dudó en afirmar que «existe una distinción entre ambos: uno es un personaje de ficción... y el otro es un personaje de ficción», sentenció.

Sea como sea, y a la espera de ver los nuevos capítulos protagonizados por Frank y Claire Underwood, lo cierto es que tenemos tantas esperanzas en «House of Cards» que dudamos que Trump vaya tener una influencia negativa en la serie. Ni las tramas perderán ritmo ni Underwood dejará de tener interés. Ya se sabe que da igual quién sea el adversario a batir: Underwood siempre gana.