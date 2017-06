«Misfits» vuelve a la televisión cuatro años después

La aclamada serie británica «Misfits» se despedía en 2013 tras cinco temporadas. Durante su emisión se convirtió en una de las series de culto entre los adolescentes de todo el mundo. Ahora, cuatro años después, la cadena estadounidense Freeform está preparando un remake siguiendo la estela original. Por ahora, ha dado luz verde a la grabación del episodio piloto, según ha informado «The Hollywood Reporter». Éste tendrá el mismo arranque y el mismo nombre de los personajes iniciales de la ficción, aunque no las mismas historias.

Ashleigh Lathrop, Tre Hall, Allie MacDonald y Jake Cannavale ocuparán los papeles principales de la serie para dar vida a Alisha, Curtis, Kelly y Nathan. Aunque la ausencia de uno de los personajes más míticos de la serie original no pasa desapercibida. Simon, el chico nerd que se sentía invisible y lo era, literalmente, todavía no sabemos si se quedará fuera de la versión estadounidense o es que, a lo mejor, todavía no han encontrado al actor adecuado para interpretarlo.

El joven actor británico Iwan Rheon fue el encargado de dar vida al personaje de Simon durante la primera y segunda temporada de la ficción -en la segunda tenía una de las tramas más aplaudidas de la serie-, aunque seguro que ahora muchos le conocen por su personaje de Ramsay Bolton en la exitosa serie de HBO «Juego de Tronos».

La serie, que mezclaba ciencia ficción, humor y drama, se centraba en un grupo de jóvenes inadaptados que desarrollaban poderes sobrenaturales tras ser alcanzados por un rayo mientras cumplian servicios comunitarios. Aunque estos poderes no les convertían en superhéroes, sino que sus poderes eran el reflejo de sus propios conflictos internos.

Para este remake, Freeform va a contar con Diane Ruggiero-Wright, responsable de «iZombie» y «Veronica Mars». Es ella la encargada de adaptar la ficción, además de ejercer como productora ejecutiva junto a Josh Schwartz y Stephanie Savage. «Misfits» se sumaría así a una larga lista de producciones británicas que volvieron a televisión bajo las manos de creativos americanos con desigual éxito: «Shameless», «Skins», «The Office», «Casi humanos» o «House of Cards».

A continuación, se presentan a cada uno de estos personajes con una descripción según lo que ha adelantado «The Hollywood Reporter»:

La intérprete que dio vida a Alisha en la primera y segunda temporada de la serie fue Antonia Thomas, que ha participado en series como «Los mosqueteros», «Scrotall Recall» o «The Nightmare Worlds of H.G. Wells». En este nuevo remake será la actriz Ashleigh LaThrop la que encarnará a «una niña mimada, insípida, de clase media que parece tener tres objetivos principales en la vida: estar guapa, divertirse, y obtener chicos que sean calientes». LaThrop se ha mostrado muy emocionada en su cuenta oficial de Twitter por este próximo papel.

Nathan Stewart-Jarrett fue el actor que interpretó a Curtis, quien tras «Misfits» ha participado en ficciones como «Utopía» y «Famous in love» y en el drama político «War Book». En esta ocasión, Tre Hall dará vida a este personaje, «un jugador de fútbol con talento y engreído con una prometedora carrera por delante, que utiliza todo lo que sucede a su manera».

Lauren Socha fue reconocida internacionalmente por su papel de Kelly en la serie hasta la tercera temporada. En 2012 los creadores de la serie decidieron desvincularla de la misma debido a su arresto por lanzar insultos racistas a un taxista. Como consecuencia, fue condenada a prisión cuatro meses, a supervisión 12 meses y a trabajos comunitarios durante 84 horas. Tras esto, la actriz ha participado en otros proyectos como la serie «Catastrophe», y está trabajando en la película «Shed of the Dead».

Ahora será la intérprete Allie MacDonald quien se meterá en la piel de Kelly, «una joven callejera que es inteligente aunque con mal temperamento». La actriz estadunidense también ha mostrado en su cuenta oficial de Twitter su emoción al anunciarse su nuevo papel.

El actor irlandés Robert Sheehan ha sido muy reconcido por su papel de Nathan en «Misfits» y por dar vida a Simon Lewis en la película «Cazadores de Sombras: Ciudad de Hueso». Al dejar la ficción se ha dedicado a proyectos como «The Messenger», «Moonwalkers» o «Fortitude». En este remake será Jake Cannavale quien interpretará a Nathan, «un estafador y ladrón egocéntrico aunque con una inteligencia y potencial por encima de su físico».