Meredith Grey: de protagonista a directora de «Anatomía de Grey»

Ellen Pompeo ya no solo protagonizará «Anatomía de Grey» dando vida a la doctora Meredith Grey. Después de más de 280 capítulos, la actriz se pondrá por primera vez detrás de las cámaras para dirigir su primer episodio, según informa The Hollywood Reporter. Dicho capítulo se emitirá al final de esta temporada, aunque aún no sabemos cuál será exactamente.

Estos cambios son bastante habituales en las producciones de Shondaland. «Nuestro objetivo en Shondaland es contratar a las mejores personas e intentar mantenerlos aquí. Para necesitamos crear oportunidades de crecimiento para ellos», afirma al creadora de la serie Shonda Rhimes. «Tienen que seguir aprendiendo y haciendo lo que les apasiona. Nos encanta verles crecer y triunfar», añade.

Entre el reparto de «Anatomía de Grey» ya habían probado suerte como directores Kevin McKidd (Owen) y Chandra Wilson (Bailey). Otros casos similares son el del actor que interpreta a Sam Keating, Tom Verica, es productor ejecutivo y director de «Scandal» y «Cómo defender a un asesino»; y su compañera de reparto Darby Stanchfield (Abby Whelan) ha dirigido la web serie «Gladiator Wanted».