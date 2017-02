Descubre las mejores series de febrero 2017

ABC Play repasa las series internacionales que vuelven o se estrenan para que no te pierdas ninguna de las citas televisivas. No te preocupes, las fechas son las españolas. En febrero destacan entre las mejores series el regreso de «The Walking Dead», el de «Homeland» o el de «Anatomía de Grey». También habrá nuevas series como «Santa Clarita Diet» o «This is us». Estas son las fechas más señadas del mes de febrero:

Bones

FOX estrena la duodécima y última temporada de «Bones» el miércoles 1 de febrero. Después de más de una década en antena, llega el momento de cerrar las tramas abiertas que el dúo formado por la doctora Brennan y el agente Booth. Los creadores de la serie han prometido que durante estos últimos episodios habrá alguna muerte, una boda, asesinos épicos, un «episodio secreto»... y, por si fuera poco, también revelarán algunos secretos del pasado de Booth como francotirador.

Homeland

FOX emite desde el 1 de febrero (23.00h) la versión dual de la sexta temporada de la serie protagonizada por Claire Danes. En ella, veremos a Carrie Mathison regresar a Estados Unidos tras de su última misión en Berlín para trabajar en una fundación de un barrio de neoyorkino ayudando a los musulmanes que residen allí. Aunque muchos de los fanáticos ya habréis visto gran parte de los capítulos ya que lleva disponible en versión original subtitulada desde el pasado 18 de enero.

This is us

El jueves 2 de febrero llega a FOX Life (22.10h) «This is Us», la serie que habíamos visto en gran parte de los premios de la industria, pero que aún ninguna cadena española se había dignado a emitir. Esta serie, creada por los directores de «Crazy, Stupid, Love», sigue la historia de varios personajes y cómo se cruzan sus vidas.

Santa Clarita Diet

La gran apuesta de Netflix llega el 3 de febrero con «Santa Clarita Diet», una comedia protagonizada por Drew Barrymore y Timothy Olyphant, una infeliz pareja de agentes inmobiliarios que vive junto a su hija Abby. La tranquilidad del matrimonio se verá interrumpida por un importante cambio en la vida de Sheila que hará que su familia entre en una espiral de autodestrucción.

La extraña pareja

El sábado 4 de febrero (21.30, Movistar Series) llega la tercera temporada de esta sitcom, creada y protagonizada por Matthew Perry, basada en la mítica película de los años 70. Para quién no la conozca, cuenta como dos amigos, tan diferentes como el día y la noche) intentan compartir un apartamento.

24: Legacy

El 9 de febrero (22.20, FOX) se estrena, con doble episodio, la secuela de la serie «24» donde no estará Jack Bauer. Legacy es una nueva carrera a contrarreloj cargada de adrenalina que cuenta como el militar Eric Carter se convierte en un héroe trabajando con la CTU (Unidad Anti Terrorista, por sus siglas en inglés) para detener un ataque terrorista.

The Man in the High Castle

Desde el 10 de febrero (Amazon Prime Video) se podrá ver completa la segunda entrega de la serie basada en la novela de Phillip K. Dick. En ella, cuenta cómo hubiera sido el mundo si Alemania y Japón hubiesen ganado la II Guerra Mgirlsundial y se hubiesen repartido los Estados Unidos. Si no puedes esperar, el 2 de febrero Amazon pondrá a disposición del usuario el primer capítulo de esta segunda entrega.

The Walking Dead

FOX (22.20h) estrena el tramo final –ocho episodios– de la séptima temporada el 13 de febrero, donde veremos como Rick y compañía reaccionan a la presión del villano Negan. Si no puedes esperar, podrás verla también en versión original subtitulada la madrugada del domingo al lunes a las 03.30h.

Girls

HBO España y Movistar Series estrenan a la vez (y al mimso tiempo que Estados Unidos) la sexta y última temporada de Girls a las 04.00h del 13 de febrero. La serie de Lena Dunham se despiedirá cerrando las tramas de este peculiar grupo de amigas compuesto por Hannah, Marnie, Shoshanna y Jessa. ¿Tendrán un final feliz?

Legión

El 13 de febrero llega Legión a FOX (23.05h). Esta serie vuelve a explorar el universo Marvel a través de un personaje algo desconocido hasta ahora de los relacionados con el mundo de los X-Men. La ficción está creada por Noah Hawley (Fargo) promete dejar un buen saber de boca a los amantes de los superhéroes.

Fortitude

Desde que el crimen llegase a Fortitude, la historia de esta pequeña población cambia por completo. La nueva temporada llega el 15 de febrero (22.35, Movistar Series Xtra) para seguir con la historia e indagar en las consecuencias de un nuevo crimen.

Anatomía de Grey

FOX Life retoma la segunda mitada de la temporada 13 de la historia de Meredith Grey y su hospital. Desde el miércoles 15 de febrero, podremos disfrutar de los últimos capítulos de una serie que nos ha hecho tanto reír como llorar y nos ha dado compañía durante más de diez años.

Big Little Lies

A partir del 20 de febrero podremos ver en HBO a Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley y Reese Whiterspoon; protagonistas de la nueva comedia escrita del creador de «Ally McBeal», David E. Kelley y basado en el best seller de Liane Moriarty. En ella, descubriremos a tres madres cuyos hijos van al jardín de infancia y que se ven envueltas en un turbio asunto de infidelidad, violencia doméstica y acoso escolar.

Billions

El 20 de febrero (23.30, Movistar Series) llega la segunda temporada de la serie sobre la política del poder, la doble cara del ansiado sueño americano y la despiadada lucha entre dos hombres poderosos, inteligentes y con problemas de ego en pleno Wall Street. Para ver la versión dual habrá que esperar hasta el 28 de febrero (22.30h).

Ransom

El 21 de febrero (22.10, AMC) llega la primera temporada de la neuva producción de Frank Spotnitz –conocido por trabajos anteriores como «Expediente X» o «The Man in the High Castle»–. La serie está inspirada en las experiencias reales del mejor negociador del mundo, Laurent Combalbert. Él y su equipo se dedican a salvar vidas y son los que actúan cuando nadie más puede hacerlo. Él es capaz de entender a los delincuentes y utiliza su conocimiento sobre el comportamiento humano para resolver los casos más complicados. A pesar de saber que hay víctimas en juego, Eric se niega a recurrir a la violencia, pues prefiere manipularlos para que, al final, hagan lo que él quiere.

Cómo defender a un asesino

Viola Davis, Jack Falahee y Alfred Enoch vuelven con la tercera temporada de «Cómo defender a un asesino» el miércoles 22 de febrero (23.10h, AXN). En esta nueva entrega, con el asesinato de Wallace Mahoney sin resolver y sin conocer el paradero de Frank, los cinco chicos de Keating seguiran intentando avanzar con sus vidas en su segundo año de carrera.

Oficina de infiltrados

El 27 de febrero (22.35h, Movistar Series Xtra) llega a España una de las mejores series francesas de la historia según la prensa de su propio país. «Oficina de infiltrados», «Le bureau des légendes» en francés, trata sobre el regreso a casa de «Malotru», un agente de la Inteligencia Francesa encubierto en Siria durante 6 años.

Cardinal

El 28 de febrero (22.50h, Calle 13) llega el thriller Cardinal, basada en las novelas de Giles Blunt. Esta miniserie de 6 episodios, protagonizada por Billy Campbell y Karine Vanasse, se basa en las desconfianzas y recelos entre dos investigadores mientras ambos tratan de resolver el asesinato de una adolescente.