La masacre de las series estadounidenses: ¿han cancelado mi serie favorita?

Actualizado 14/05/2018 a las 01:58

Como cada año, tarde o temprano llega la semana de los «upfronts». Esos días en los que los los principales canales de televisión en abierto en EE.UU. (Fox, NBC, CBS, CW y ABC) comunican a sus anunciantes la configuración de su parrilla de cara a la próxima temporada. Son, por ello, días cruciales en la ficción televisiva y en los que los líderes de las cadenas comunicarán su decisión sobre qué series deben continuar explotando sus tramas y qué otras deberán apagar para siempre la cámara. Por eso, aunque en algunos casos estas decisiones se toman de forma escalonada, son muchas las series que estaban pendientes de estos días.

ABC

En ABC, ya sabíamos que se terminaban «Érase una vez», «Scandal» y «The Middle». A ellas, se suman las cancelaciones de «The Mayor», «Somewhere Between», «Inhumans», «Sucesor Designado», «Quantico», «Alex, Inc.», «The Crossing», «Deception», «Kevin (Probably) Saves The World», y «Ten Days In the Valley». Si algunos de estos nombres no os suenan no os preocupéis porque algunas de ellas solo han estado una temporada en antena y sin llegar a España.

Las buenas noticias llegan para los seguidores de «Speechless», «The Goldbergs», «Anatomía de Grey», «Modern Family», «The Good Doctor», «Roseanne», «American Housewife», «black-ish», «Fresh Off the Boat», «Como defender a un asesino», «For the People», «Inhumans», «Station 19» y «Splitting Up Together». De la ficción que de momento no sabemos nada, ni para bien ni para mal, es de «Agents of S.H.I.E.L.D.».

FOX

«New Girl», «Brooklyn Nine Nine», «The Exorcist», «The Last Man on Earth», «Lucifer», «Ghosted» y «The Mick» han sido las series seleccionadas por FOX para cancelar. Mientras que otras ficciones como «Padre de Familia», «Bob’s Burgers», «Star», «9-1-1», «Empire», «The Orville» y «The Resident».

En este apartado tenemos que destacar que pese a que FOX ha cancelado «Brooklyn Nine Nine», la cadena NBC ha decidido salvarla.

CBS

Esta cadena ya anunció que no seguirían trabajando con «Kevin Can Wait», «Living Biblically», «Me, Myself & I», «9JKL» y «Wisdom of the Crown», «Superior Donuts» y «Scorpion». En cuanto a las renovaciones, los nombres elegidos son «Elementary», «The Big Bang Theory», «Blue Bloods», «Bull», «Hawaii Five-0», «Madam Secretary», «MacGyver», «Mom», «NCIS», «NCIS: Los Ángeles», «NCIS: Nueva Orleans», «SEAL Team», «S.W.A.T.», «Young Sheldon», «Ransom»y «Criminal Minds», «Salvation», «Life In Pieces», «Man with a Plan» y «Instinct».

NBC

Además del rescate de «Brooklyn Nine Nine», la cadena ha sorprendido con las candelaciones de «The Night Shift», «Shades of Blue», «Great News», «The Brave», «Rise» y «Taken». Mientras que decidieron renovar «Blindspot», «Chicago Fire», «Chicago Med», «Chicago P.D.», «The Good Place», «Good Girls», «Midnight», «Texas», «Superstore», «This Is Us», «Will y Grace» y «The Blacklist».

The CW

Las ficciones originales «Life Sentence» y «Valor» han sido canceladas; mientras la cadena ha renovado a «Arrow», «Black Lightning», «Crazy Ex-Girlfriend», «Dynasty», «The Flash», «Jane the Virgin», «Legends of Tomorrow», «Riverdale», «Supergirl», «Sobrenatural» y «iZombie».