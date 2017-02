Marcia Gay Harden: «No he visto Anatomía de Grey, pero a los médicos les gusta nuestra veracidad»

Marcia Gay Harden (California, 1959) nunca pensó que podría convertirse en la pieza clave de una sala de urgencias del Angels Memorial Hospital, el centro más importante de la ciudad. «Creía que un lugar así, con cientos de extras gritando y mirándome, no era para mí. Luego vi el documental “Code Black” y descubrí que era un mundo diferente, y que los doctores son personas muy compasivas, extremadamente preocupados por lo que hacen. En este sentido, mi personaje es tan inteligente, tan arriesgado… Y es tan difícil encontrar un rol femenino así que decidí que quería hacerlo para la televisión», cuenta la intérprete, que reconoce que para ella no hay nada como el teatro.

De esta forma, la ganadora de un Oscar por «Pollock» -una mujer que prefirió hacer carrera en Nueva York porque pensó que nunca podría competir en belleza con las grandes estrellas protagonistas- se convirtió en Leanne Rorish, jefa de urgencias y residentes del ficticio hospital de «Código Negro» (Movistar+ Series). «Es curioso, porque su sobrenombre es Daddy (Papi), se la considera como una excelente maestra, muy buena y exigente, y eso se asocia a características masculinas», añade. Su personaje, además de ser la protagonista casi absoluta de la serie, arrastra una dramática historia que la ha marcado profundamente, ya que su marido y sus hijos murieron en un accidente de tráfico. «Entiendo la tragedia y es difícil perder a gente, pero no puedo imaginarme el dolor que provoca algo como eso, y filtrarlo a través de mi personaje y ver cómo ella lo lleva a su trabajo fue muy interesante».

¿Cómo se preparó para un personaje tan técnico? «Fui a un hospital a ver cómo trabajaban los médicos de urgencias. Y lo más interesante pasaba de madrugada. Cuando las madres dicen que después de las doce no pasa nada, es mentira», bromea la intérprete. «Las salas de emergencias están llenas de accidentes, personas que acuden por problemas con las drogas… Y todos los facultativos están muy tranquilos, no gritan, eso me sorprendió. Además, hay doctores en el estudio y me enseñan cosas de anatomía y cómo se pronuncia exactamente cada cosa. Es mucho más difícil que aprenderse las largas líneas de guión de Aaron Sorkin», confiesa entre risas.

La serie ha sido alabada por decenas de doctores y enfermeros por su realismo. «En cada ciudad hay miles de personas que se dedican al mundo sanitario y que les apasiona su trabajo. Si además les gusta nuestro show, fantástico. Yo nunca he visto “Anatomía de Grey”, pero sí he oído que les gusta la veracidad de nuestra producción», reconoce.

En «50 sombras..»

La actriz también aparece en «50 sombras más oscuras», la segunda parte de la adaptación cinematográfica de la saga «50 sombras de Grey», donde interpreta a la madre de Christian (Jamie Dornan). «Esta saga es un evento mayor que la taquilla, mayor que los libros... Tiene millones de fans. ¿Y alguien sabría decir el motivo? Porque hay muchas cintas sobre sexo y poder. Siempre le digo a Dakota (Johnson, la protagonista) que es muy valiente haciendo esto. Yo desde luego no lo soy tanto. Aún así, es muy divertido formar parte de un evento así. Antes incluso me escribía con los fans. Ahora es imposible», concluye.