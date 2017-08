Manuel TallafÃ©, un peligroso mafioso en Â«Servir y protegerÂ»

Manuel Tallafé se incorporó el pasado martes a «Servir y proteger», la serie diaria de TVE, para dar vida al antiguo jefe de Quintero (Eduardo Velasco), el mafioso del barrio en «Servir y proteger». Actor fetiche de Álex de la Iglesia («El día de la bestia», «800 balas», «Las brujas de Zugarramurdi» o «Balada triste de trompeta»), en la ficción de sobremesa da vida a «El algecireño».

«Mi personaje ha pasado los cuatro últimos años en la cárcel, mientras Quintero se ha encargado del negocio. Este se ha quintuplicado y voy con la intención de recuperar mi puesto y tomar lo que me corresponde», afirma el actor. «Él se ha encargado de que a los míos no les faltara nada, pero la empresa ha crecido tanto que quiero más de lo que me corresponde y eso pondrá en serios aprietos al que hasta ahora era el “capo” del barrio», afirma.

En este enfrentamiento va a haber un duelo andaluz en el que según el propio Tallafé van a saltar chispas. «Va a ser un choque de trenes. Eduardo Velasco y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y se da la circunstancia de que hemos trabajado en algunas series juntos como en “Víctor Ros”, pero sin compartir escenas... “Servir y proteger” nos ofrece esa oportunidad», afirma. «Trabajar en esta serie está siendo una experiencia maravillosa. Se trata de una ficción diaria muy original en su factura para esa franja. Tiene mucha frescura, es original y con unas tramas de plena actualidad», añade

Fuera de la serie, este secundario de lujo acaba de finalizar el corto «Jaén. Cazorla experience», que, como el mismo define, «se trata de una comedia berlaguiana». Además es uno de los protagonistas de «Dinamita» en los Teatros Luchana. «Es una disparatada y surrealista comedia de Tirso Calero junto a Guillermo Montesinos y Fernando Vaquero», comenta. Su espíritu inquieto no le permite parar ni un minuto y tiene en proyecto junto a Alfredo Tobía montar «Chufla», n espectáculo que mezcle el cante y el baile de Cádiz en el que estarán también Rafael Amargo, el mimo Oriol y Tomasito.