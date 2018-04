Reese Witherspoon consigue que HBO rompa la brecha salarial en sus series

Actualizado 10/04/2018 a las 14:52

Pocas novedades se conocen sobre la trama de la segunda temporada de «Big Little Lies», la serie más feminista de HBO, pero desde que se anunció su continuación no ha dejado de dar que hablar, intentando erigirse como ejemplo de esa nueva dirección a la que parece querer dirigirse Hollywood.

Se sabe que el elenco femenino protagonista repetirá, y también que se incorpora Meryl Streep, cuyo salario por capítulo será de 800.000 dólares, según 'Variety' y de la que ya se ha difundido la primera foto en el rodaje junto a Nicole Kidman.

Ahora, se ha hecho público que, gracias a Reese Witherspoon (que cobrará un millón de dólares por episodio), HBO ha contemplado un aumento salarial para las estrellas femeninas que estaban siendo perjudicadaspor la brecha salarial en otras series de la plataforma –de la cadena en Estados Unidos–. Según apunta 'Telegraph', el presidente de programación de HBO, Casey Bloys, aseguró que su pretensión era corregir las «disparidades en el pago» de la compañía después de hablar con Witherspoon, que apoya activamente el movimiento Time's Up.

«Una de las cosas que surgió al pensar en el movimiento Time's Up y en algunas conversaciones con Reese, que está realmente a la vanguardia, es examinar proactivamente todos nuestros programas .asegurarnos y de que no haya disparidades inapropiadas en los sueldos», ha comentado Bloys a 'The Hollywood Reporter'.