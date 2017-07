Kaley Cuoco, Penny en Â«The Big Bang TheoryÂ», acabÃ³ en el hospital tras una broma durante el rodaje

Tres de los protagonistas de la exitosa comedia de CBS «The Big Bang Theory», Kaley Cuoco (Penny), Johnny Galecki (Leonard) y Kunal Nayyar (Raj), han acudido a la Comic Con de San Diego para participar en un coloquio con los fans. Durante la convención, Cuoco quiso compartir con los asistentes una anécdota que le ocurrió durante el rodaje y por la que acabó en el hospital.

Según ha contado la actriz y, tal y como adelanta, The Huffington Post, su compañero Galecki es muy dado a hacer bromas en el set de rodaje y suele apoyarse en ella para realizarlas. Durante el capítulo de San Valentín de la sexta temporada de la serie, ambos prepararon una broma en la que Leonard debía darle un puñetazo, de broma, a Penny y ésta caerse de la silla.

Sin embargo, no todo salió como pensaban porque al tirarse de la silla, Cuoco se golpeó con otra silla y acabó sangrando tras golpearse en la ceja. «Estaba debajo de la mesa y él todavía me estaba dando puñetazos y tirando del pelo, cuando me vuelvo y pregunto "¿Qué tal queda?" Y lo único que veo es la cara de Simon Helberg, (Wolowitz en la serie) y que chorreo sangre», declaró la actriz.

El golpe le creó una brecha en la cabeza por lo que tuvo que ser trasladada al hospital y recibió varios puntos de sutura. Ahora se ríen de ello, pero la actriz sí que aclara que «ya no podemos hacer esas bromas».