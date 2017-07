Ya ves Â«Juego de TronosÂ», Â¿quÃ© otras series puedes ver este verano?

¿Qué mejor opción en época estival que ver una serie ya finalizada pero aún reciente? Los Emmy se acercan y puede que «The Leftovers» arañe alguna nominación al tratarse de su año de despedida, lo que dará más vidilla a tus conversaciones en época de premios televisivos. Tras el final de «Perdidos» en 2010, su creador y guionista Damon Lindelof se encargaría de la adaptación televisiva de la novela «The Leftovers« junto a su escritor, Tom Perrota. Ambos levantarían el proyecto para HBO. Lindelof se desprendió entonces de las exigencias de una cadena en abierto como ABC (emisora de «Perdidos») y dejó claro que nunca resolvería el gran enigma sobre el que se cimentaba su nueva serie.

¿De qué va «The Leftovers»? Podría decirse que trata sobre un mundo post-apocalíptico. Pero no se echen las manos a la cabeza, no está en la línea de otras ficciones recientes como «Flashforward», «Revolution», «The Walking Dead» o «The 100». En este caso, el apocalipsis es la desaparición del 2% de la población mundial sin dejar rastro alguno. El mayor interés de los responsables detrás de la serie no es explicar el origen de dicha desaparición sino el mostrar un microcosmos de personajes que deben convivir con semejante acontecimiento. Algunos de ellos creen ser profetas de Dios, otros en cambio deciden meterse a una secta mientras que otros incluso aprovechan para desaparecer del mapa fingiendo formar parte de ese 2%. Cada uno de estos personajes hace frente al misterio de manera diferente.

Tras una primera temporada irregular (de inicio titubeante con algunos episodios sobresalientes) en la que Lindelof estaba atado al material original de la novela de Perrota, la segunda y tercera temporada consiguen desprenderse de todo tipo de restricción y alcanzan la excelencia de manera constante. Lindelof y Perrota acaban cogiendo el tono a la ficción (una equilibrada mezcla entre ciencia ficción, fantasía, drama, thriller y humor negro) y a sus personajes, siendo ellos la pieza más importante de la historia pues sus viajes emocionales son los que impulsan todas las tramas.

A riesgo de cometer un ligero spoiler, el final de «The Leftovers» es una historia de amor entre sus dos protagonistas, encarnados por Justin Theroux y Carrie Coon, también este año en la tercera temporada de «Fargo» (FX). El reparto es completado por actores de la talla de Amy Brenneman, Christopher Eccleston, Janel Moloney o Ann Dowd, la roba-escenas particular de esta ficción y una de las actrices secundarias más en boga de la televisión actual.

Puede resultar doloroso e incluso frustante el visionado de sus primeros episodios pero la recta final del primer volumen encarrila con un segundo volumen que opta por el reseteo (que no es tal al final) y contar la historia desde el punto de vista de un personaje por episodio. La banda sonora, a cargo del omnipresente Max Richter, es un personaje más, aunque poco a poco se vaya cogiendo el gusto a introducir todo tipo de música, algo que evidencia aún más el riesgo creativo detrás de la serie. «The Leftovers» ya no sólo es todo lo que «Perdidos» no consiguió ser sino especialmente la redención de Damon Lindelof como showrunner, capaz de elaborar un final a la altura del nudo de la ficción tras tres temporadas y 28 episodios.