Â«Juego de TronosÂ»: Diferencias mÃ¡s evidentes entre el libro y la serie

[¡Cuidado! Este artículo contiene spoilers de la última temporada de «Juego de Tronos». Lea bajo su responsabilidad]

El cuerno que controla dragones

Al final de la sexta temporada de «Juego de Tronos» vimos por primera vez a Euron Greyjoy. La ficción de HBO nos lo presentó como un personaje dominante al conseguir proclamarse como rey tras haber matado a su hermano, el hasta entonces gobernante de las Islas del Hierro. Es cierto que Balon Greyjoy no era un gran líder, ni siquiera aseguraba a sus seguidores una vida digna, sin embargo, Euron tampoco es mejor opción.

Euron Greyjoy en «Juego de Tronos»

En el libro «Festín de Cuervos», Euron es presentado de una manera similar. Pero hay una gran diferencia. Ahí sí que nos cuentan que encontró un cuerno gigante en uno de sus viajes por el mundo. No cualquier cuerno, sino el mismo que los antiguos Targaryen usaban para controlar a sus dragones. Para mostrar el poder que tiene dicho objeto, uno de sus hombres lo sopló durante la asamblea de sucesión, emitiendo un sonido tan potente que hasta el más valiente de los isleños se estremeció. Pero ahí no quedó la cosa, el que se atrevió a hacerlo sonar, murió poco después con todas sus entrañas quemadas.

Greyjoy, una casa desconocida

No es la única sorpresa que esconde la familia Greyjoy que la ficción de HBO no nos ha contado (al menos no de momento). Tras la muerte de Balon, sus tres hermanos (Euron, Asha y Victarion) intentarán hacerse con el poder. El primero enviará a Victarion a buscar a Daenerys para pedirle matrimonio, mientras que Asha deja la Isla de Hierro y será capturada por Stannis. Sin embargo, en la serie aún no hemos sabido mucho más allá de los intentos fallidos de Yara por salvar a Theon de las torturas de Ramsey o de la alianza entre estos dos hermanos para evitar que su tío Euron se haga con el poder en la isla.

Victarion Greyjoy ha sido omitido completamente de la serie, quizá por lo complicado de encontrar un actor que sea más rudo que el propio Khal Drogo (tened en cuenta que este Greyjoy mató a su propia mujer a golpes tras serle infiel con su hermano). Para que os lo imaginéis, Victarion lucha con un casco en forma de calamar y es el mejor guerrero de su tierra natal. En «Festín de Cuervos» sufre una herida brutal en su mano que terminará negra como el carbón tras ser curada con magia negra por un sacerdote rojo. Lo último que supimos de él es que se encuentra en las costas de Meereen y estaba a punto de accionar el cuerno mágico que le concedería control sobre los dragones de Daenerys.

Hablando de Targaryen...

Daenerys no es la única Targaryen viva. En «Danza de dragones» descubrimos que Aegon Targaryen, el sobrino de Daenerys está vivo. Fue gracias a Varys ya que, tras encontrarlo, lo confió a sus aliados para que lo educaran correctamente y lo prepararan para reclamar su derecho al trono cuando sea pertinente. La presencia de otro Targaryen no solo enreda más la línea de sucesión, sino que nos da una pista sobre dónde ha estado Varys.

El encargado de descubrir a dicho personaje es Tyrion, al menos en la novela. Cuando este Lannister huye de Desembarco del Rey tras asesinar a su padre, lo hace sin la ayuda de Varys. Quien facilita su escape fue Illyrio Mopatis, un rico mercader de Pentos vinculado a los Targaryen, que lo mandará a Meereen. Durante este periplo concidirá con nuevos personajes, entre los que está Aegon Targaryen.

Lady Stoneheart, cargada de venganza

Hemos soñado un sinfín de veces con que volvíamos a ver a Catelyn Stark después del sangriento capítulo «Bodas de sangre», y más aún cuando se comentó que unos bandidos de la Hermandad sin Estandartes estaban atacando el campamento religioso en el que se encontraba Sandor Clegane. ¿Por qué existe esa esperanza? En los libros de George R. R. Martin la matriarca de los Stark sigue presente gracias a Beric Dondarrion. Al ver el cadáver de Catelyn en un río, Dondarrion decide dar su vida por la de ella. Para ello, traspasó su vida al cuerpo de ella con un beso que la convertirá en una “zombie” que liderará dicha hermandad que va colgando del cuello a cualquier Frey, Lannister o Bolton que se encuentra en su paso.

Catelyn Stark en «Juego de Tronos»

Una persona, dos destinos

Catelyn no fue la única que tuvo un destino distinto al que nos hizo pensar «Bodas de sangre». En la ficción de HBO, vimos como apuñalaban a la esposa de Robb, Talisa (Jeyne Westerling en los libros) en el vientre durante la celebración de la Boda Roja. Sin embargo, lo que ocurrió en «Canción de hielo y fuego» fue bastante distinto ya que Jeyne no llegó a asistir a la trágica boda.

La conspiración de Arianne Martell y el plan maestro dorniense

Una de las mayores diferencias entre la serie de «Juego de Tronos» y los libros sucede en Dorne. Mientras que en el libro los acontecimientos son muy interesantes, parece que fueron demasiado complejos para plasmarlos en la ficción ya que fueron ignorados. Arianne Martell, la hija del actual monarca de Dorne, planea cómo coronar a Myrcella Lannister como reina ante la pasividad de su padre. Todo esto rodeado de la calurosa e inquietante atmósfera de Dorne.

Mientras esto sucede, Quentyn Martell es enviado a casarse con Daenerys. Doran intenta esconder su pasividad para formar una alianza con los Targaryen y así vengarse de los Lannister, quienes mataron a dos de sus hermanos.

El cristal de Mance Rayder y la falsa Arya Stark

Experto en combate, con habilidades de liderazgo, inteligente… El Rey más allá del muro no es un personaje que puedes matar de cualquier forma y George R. R. Martin lo sabía. Por eso, en los libros, Mance es intercambiado por Casaca de Matraca gracias a un cristal que le da Melisandre para cambiar su aspecto (como el que utiliza ella para ocultar su apariencia de anciana). Casaca de Matraca muere en una hoguera por traidor, mientras que Mance Rayder es enviado a Invernalia para rescatar a Arya Stark, ya que todo el mundo está convencido de que es ella quien está casada con Ramsey Bolton. Lo que no saben en el norte es que no es realmente Arya Stark, es Jeyne Poole, una amiga de la infancia de Sansa Stark. Sin embargo, en la ficción de HBO no solo no creen que sea Arya, tampoco existe Jeyne Poole y es Sansa quien tiene que sufrir el maltrato de Ramsey.