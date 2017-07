«El joven Sheldon (Young Sheldon)» ya tiene fecha de estreno

«El joven Sheldon (Young Sheldon)» llegará a España antes de lo que pensábamos. El próximo martes 26 de septiembre, solo un día después de EE.UU., estará disponible en Movistar+. La serie tendrá su cita semanal en el Movistar Series (dial 11) a partir del viernes 3 de noviembre, al día siguiente de su estreno en EE UU.

El esperado spin-off de «The Big Bang Theory» cuenta la infancia de Sheldon Cooper, el personaje más carismático de la serie. Para el joven Sheldon Cooper («Big Little Lies») de nueve años no es fácil crecer en el Este de Texas. Ser una mente privilegiada capaz de entender matemáticas y ciencias avanzadas no siempre resulta útil en un lugar en el que la Iglesia y el fútbol americano se llevan el protagonismo. Así que mientras el vulnerable, superdotado e ingenuo Sheldon debe aprender a lidiar con el mundo, su convencional familia debe aprender a lidiar con él.

Su padre, George (Lance Barber), lucha para hacerse una carrera como entrenador de un equipo de fútbol americano de instituto y también para ser el padre de un niño al que no entiende. La madre de Sheldon, Mary (Zoe Perry), protege y anima a su hijo en una ciudad en la que el chico no encaja. El hermano mayor de Sheldon, Georgie (Montana Jordan), intenta destacar en el instituto, pero resulta difícil ser popular cuando compartes clase con tu hermanito de nueve años. Por último, la melliza de Sheldon, Missy (Raegan Revord), que a veces se resiente del exceso de atención que recibe su hermano, pero siempre termina por ser la única persona que le dice a Sheldon las cosas como son.

'El joven Sheldon', que se emitirá en Movistar Series (dial 11), está dirigida por Jon Favreau y escrita por Chuck Lorre y Steven Molaro, que también son productores ejecutivos de la serie junto al propio Jim Parsons y Todd Spiewak.