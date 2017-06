José Coronado reaparece tras su infarto como patriarca de «Gigantes»: «No sé estar sentado»

Las calles más castizas de Madrid se han convertido en el escenario de «Gigantes», el nuevo proyecto de producción propia de Movistar+ dirigido por Enrique Urbizu y protagonizada por José Coronado, un tándem de Goya. El veterano actor se mete en la piel de Abraham Guerrero, patriarca de un clan que creó su imperio trapicheando en el Rastro con todo tipo de género y ha acabado dedicado al tráfico de drogas. «No estamos ante una serie de narcos, sino una historia sobre la familia. Mi personaje es la devastación moral hecha persona. Al principio de la serie se acaba de quedar viudo con tres hijos (Daniel Grao, Isak Férriz, Carlos Librado «Nene»), a los que trata de forma cruel y tremenda», cuenta el protagonista sobre esta historia que tiene como inspiración el western crepuscular tan característico de Urbizu.

«Enrique siempre logra sorprender con una originalidad que no he encontrado en otro director. Nos da igual si es cine o tele, a ambos nos gusta contar historias de verdad, con respeto al espectador, huyendo de tópicos», añade Coronado. «José y yo nos juntamos cada cinco o seis años, pero anda no tiene carrerón sin mí...», bromea Urbizu. «Aquí hemos limado mucho los aspectos emocionales, porque estamos ante personajes muy desérticos».

El intérprete madrileño, que sufrió un infarto el pasado mes de abril, no quiere dejar de trabajar, y compaginará el rodaje de esta miniserie de seis capítulos, concebida para dos temporadas, con otra ficción ambientada también en el mundo del narcotráfico, «Vivir sin permiso». de Telecinco. «No sé estar sentado, tengo que estar en lo que me gusta. A mí esto me da la vida. Me siento un privilegiado porque me hayan dado este aviso y no me hayan mandado al otro barrio», desvela Coronado, que promete cuidarse. «Ya no fumo, hago deporte...Cuesta pero hay que hacerlo», zanja.