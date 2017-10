José Coronado dice que se inspiró en Amancio Ortega para su último papel

27/10/2017 a las 12:00 Actualizado 27/10/2017 a las 12:18

José Coronado conserva toda su coquetería, pese al aspecto de patriarca que luce en las últimas semanas. Su gran barba termina de vestir al personaje de Nemo Bandeira, protagonista de la serie «Vivir sin permiso», que Telecinco graba en Galicia en colaboración con Alea Media. «Es la primera vez que me dejo barba. Había huido un poco, porque me sale blanca desde los treinta y ya me caen todos los abuelos», confiesa el actor, que recibe a un pequeño grupo de periodistas en el pazo donde se rueda buena parte de la historia. «Va siendo hora de torear donde la edad te corresponda, aunque todavía voy bien de padre», añade. «Tengo mucha suerte de que la naturaleza, la genética o quien sea me ha dado sesenta años estupendos, creo. Todavía puedo acometer personajes que no son abuelos».

Coronado define a su personaje en la serie, creada por Aitor Gabilondo («El Príncipe») a partir de un texto de Manuel Rivas. El reparto lo completan Álex González, Pilar Castro, Alex Monner, Ricardo Gómez y las jóvenes Claudia Traisac y Giulia Charm, entre otros. Nemesio «Nemo» Bandeira es «un regalito maravilloso, difícil, porque es un personaje con muchísimos colores y matices, es un hombre tremendamente poderoso con un pasado oscuro, que ha conseguido asentar su vida, blanquear sus negocios y convertirse en un hombre de bien». «Le acaban de diagnosticar Alzheimer y todos los que lo rodean empiezan a elucubrar sobre lo que va a pasar y este hombre empieza a tener serios problemas. Es un personaje que tiene claroscuros, que ha hecho cosa turbias pero hay algo que le redime por encima de todo, que es el amor a su familia y a Oeste, y todo lo que hace por la comarca, que es mucho, al margen de sus negocios turbios».

Serie «post-narco»

Pese al perfil del protagonista, el intérptete madrileño aasegura que «no es una serie que hable de narcotráfico en absoluto, sino una serie «post-narco», sobre un hombre cuyos orígenes empezaron por ahí, «pero va de relaciones familiares y pasiones humanas, como el poder, la ambición, la venganza y el amor».

Sus contradicciones son lo que lo vuelven interesante: «No necesita redimirse, es un padrino, que puede matar y al mismo tiempo hacerte llorar de emoción por cómo trata a su nieta. Es tremendamente familiar, pero a la hora de trabajar tiene su lado oscuro», prosigue Coronado, que incluso «justifica» en parte sus peores momentos: «Generalmente, donde Nemo actúa personalmente es porque se lo merecen. Pero no es un asesino ni un sicario. Es un hombre hecho a sí mismo que ha conseguido, como ha habido casos reales, limpiar su pasado y convertirse en un hombre de pro con todas las fuerzas vivas de su comarca, que le rinden pleitesía. Es tremendamente poderoso».

Alzheimer

Aitor Gabilondo, creador de la serie, lo define en algún momento como león herido. «Sí es una buena metáfora», concede Coronado, porque tiene un poder tremendo, pero esta enfermedad terrible le condiciona todo, a él y a la familia, que debe soportar todas las salidas de tono, brotes de ira, no reconocer a la gente que te quiere y tratarlos incluso mal... Eso es muy difícil de llevar. He intentado ser tremendamente respetuoso, porque aunque hagamos ficción, creo que es la primera vez que se lleva a la tele el tema el Alzheimer». Para documentarse, el actor cuenta que estuvo con médicos, psicólogos, psiquiatras... «He visto todos los documentales, como el Pasqual Maragall… Queríamos ser fieles».

Sin embargo, José Coronado desvela un dato que sorprende a todos. «Si he tenido un referente para encarnar a mi Nemo ha sido Amancio Ortega. Lo que hace Nemo para su comarca es lo que puede hacer Amancio, con sus fundaciones.... Es un hombre tremendamente familiar, muy sencillo, que no necesita llevar corbata para ser escuchado en cualquier ámbito. Y esa es mi premisa: Amancio Ortega».

Luego Coronado habla de las peculiaridades de su personaje, de cómo empezó con el contrabando de tabaco y cómo «una cosa lleva a la otra». «Nemo empezó con el tabaco pero pasó a drogas mayores. Ahora tiene una empresa, Open Sea, que es una conservera, con empresas de transporte, se ha expandido, y su empresa es tan grande que sale a bolsa. Es un emporio lo que ha creado».

Seis meses en Galicia

Para rodar la serie, el equipo lleva desde junio en Villagarcía de Arosa, en un entorno idílico, pero son muchas semanas lejos de casa: «Es durillo rodar fuera, pero tenemos un escenario natural tan maravilloso que te compensa. Llevas mejor lo que es estar lejos de tu familia y de tu casa. Pero duro es la mina. Estamos felices. Los gallegos nos tratan muy bien, son acogedores y abiertos y con este tiempo que nos ha tocado se agradece».

Pese al «marco incomparable», Coronado también cuenta que ha podido constatar en este tiempo reflejos de lo que narra la serie en la realidad: «Absolutamente. He ido con algún conductor que me ha dicho: ¿ves a ese señor que está ahí jugando con los niños?, pues ese es narco. Y lo sabe todo el mundo, pero no se le ha pillado y es verdad que hacen otras cosas, que con una mano negra blanquean y eso se traduce en hacer el bien. Utilizan elmal para poder hacer el bien, pero en el camino hay gente que llevan sobre sus espaldas».

Otros referentes

Jose Coronado no ha podido fijarse mucho en otros actores, ante la falta de películas sobre el Alzheimer. «Lo he intentado sacar absolutamente de mí», asegura, .«No hay mucha cinematografía que hable del tema. Luego me gusta que el personaje no sea blanco, sino un malo». Ni siquiera su enfermedad le hace olvidarse de esta circunstancia. «Estamos en la primera fase de la enfermedad y aún no se olvida de que era malo. No se acuerda de lo que ha comido hoy, pero no le ha dado tiempo a convertirse en bueno o sentirse bueno. Tampoco se lo plantea mucho. Nemo hace lo que hace y lo da por bien hecho por el bien de la comarca y de la familia. Es un punto de vista un poco maquiavélico. El fin justifica los medios. Y si alguien tiene que caer en el camino, mientras la comarca crezca y la familia sea feliz, que caiga».

«Hecho un toro»

Coronado, por último, recuerda el susto que vivió recientemente, y asegura que ahora está «hecho un toro». «Hace poco hice la revisión y me dijeron que lo tengo todo fantástico, el colesterol… Me tomo la vida intentando ser positivo y me he tomado esto que me ha pasado como una suerte, un aviso de que tengo que cuidarme. Ahora relativizo mucho más. Me sobrepasaban cosas de las que ahora me río. Y luego simplemente intento disfrutar cada segundo con mucha más consciencia».