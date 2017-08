Jessica Chastain muestra su descontento sobre la falta de diversidad del canal CBS

El pasado 1 de agosto, los ejecutivos de la CBS recibieron numerosas preguntas sobre la diversidad durante una acalorada presentación en la gira de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión, según ha anunciado The Wrap. «La CBS ha tenido éxito con un amplio atractivo y queremos seguir por ese camino», destacó el vicepresidente ejecutivo de programación Thom Sherman.

También señaló que la red desarrolló espectáculos dirigidos por mujeres el año pasado, aunque ahora han optado por la elección de seis series que ninguna está protagonizada por una mujer y solo una de ellas por un hombre que no sea blanco, Shemar Moore en «S.W.A.T.». «De la forma en que las cosas resultaron, los pilotos no se vieron tan buenos como algunas de las otras series que fueron elegidas. Eso es sólo el ciclo de negocios y cómo ocurre a veces», concluyó.

Tras esto, han sido muchos lo medios norteamericanos que se están cuestionando esta falta de diversidad que afecta al canal, pero también intérpretes como la actriz Jessica Chastain, tal y como adelanta Fotogramas. La protagonista de «Zero Dark Thirty», quien ya se había quejado de la falta de diversidad en el cine, ha publicado en su cuenta oficial de Twitter el siguiente comentario tras conocer la noticia: «Yo simplemente veré Netflix y me relajaré. O alguna grandeza de HBO. O algo de Ryan Murphy. Hay muchísimas opciones increíbles que no incluyen a CBS».

I'll just @netflix and chill. Or some @HBO greatness. Or anything by #RyanMurphy

There's so many incredible options that dont include @CBShttps://t.co/lGGTcZhvMR