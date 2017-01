Jeffrey Wright: «El único límite de “Westworld” es la imaginación»

Empezó en la pequeña pantalla investigando homicidios, pero alcanzó la fama con «Angels in America» como el ángel de Europa. Desde entonces, Jeffrey Wright (Washington, 1965) se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la cadena HBO, que confió en él para protagonizar «Westworld», donde da vida a la mano derecha del Dr. Ford (Anthony Hopkins).

-Muchos creen que «Westworld» es más envoltorio que historia... ¿Cree que la serie corre riesgo de perderse o se fía de los guionistas?

-Desde el principio confié plenamente en los guionistas, Jonathan Nolan y Lisa Joy. Cuando leí los primeros guiones me di cuenta de que la diferencia respecto a otras series es que esta es muy equilibrada. Están tratando un tema muy complejo y han conseguido ser muy eficaces al crear este arco narrativo. Se nota que lo tienen todo muy pensado, y eso es algo que se percibe al trabajar en la serie, pero también como espectador.

¿Cómo se explica que una serie tan compleja se haya convertido en la más vista de la plataforma?

-Desde luego es mejor ser los más vistos que lo contrario. Cuando empezamos a trabajar en «Westworld», en agosto de 2014, casi dos años antes de que la gente lo viera, sabíamos que era algo especial, lo que nos parecía muy emocionante. Estábamos ansiosos por que la gente lo viese. En cine o televisión el público inicial es el reparto y el equipo técnico, no es como el teatro, donde inmediatamente conoces la respuesta del público. Siempre hay un porcentaje de inseguridad, pero ha sido genial que la audiencia se una al viaje que hemos empezado y se divierta con nosotros.

-¿Conocía toda la trama de Bernard antes de grabar la serie? ¿Qué ocurrirá en la segunda temporada?

-Cuando grabé el primer episodio no sabía que Bernard tenía secretos, pero en el segundo episodio Lisa Joy, que normalmente va muy al grano, me apartó y empezó a dar vueltas hasta que me dijo: Bernard es un anfitrión. Me quedé de piedra, pero era muy necesario que tuviera esa información, sin ella no podría interpretar a mi personaje. No todos sabían que operábamos en dos líneas temporales distintas. Nadie sabe la totalidad de las tramas, sino que nos dan la información concreta necesaria para nuestro personaje. Dejan que nos sorprendamos. Lo mejor de la serie es que puede ir a cualquier sitio. Solo está limitada por la imaginación de cada uno. Quién sabe si la próxima temporada vendremos a Madrid.

-Uno de los personajes más desconcertantes es el Dr. Ford, ¿es sincero en su sacrificio?

-Hay mucha ambigüedad en él, porque demuestra una frialdad hacia los anfitriones que nos hace dudar si se siente más cercano a ellos que a los humanos. La pregunta es: ¿en qué bando está?. Si está en el de los anfitriones o si de verdad es opuesto a esta idea de la humanidad. O quizás puedan ser los dos, quién sabe.

-Si no fuera Bernard... ¿En la piel de quién le gustaría estar en «Westworld»?

-Siempre me inclino hacia Bernard y Arnold porque siento especial afinidad hacia ellos, pero también me gusta el personaje de Armistice, una fuerza de la naturaleza que con un pequeño gesto dice mucho, como en el cine mudo.

-¿Cómo llegó a este papel y cuál es su relación con HBO?

-Seguía en contacto con los ejecutivos, mantenemos una relación de amistad, y eso ya dice mucho de la cultura de HBO. Se nota un apoyo constante, y es un entorno muy saludable en el que trabajar. Empecé con la obra de Broadway «Angels in America». Ahí entendí lo que significaba realmente ser actor. Poder volver a HBO para interpretar ese papel dice mucho de lo que supone la cadena para mí y de su naturaleza. En ningún otro sitio se puede pasar de algo como «Angels in America» a «Westworld», que es comparable a algunos trabajos de cine. HBO hace muchas cosas muy buenas y me ha dado siempre mucho apoyo.

-Desde «Broadwalk Empire» o «Angels in America», ¿cómo ha evolucionado la cadena en cuanto a los géneros que trata? ¿Vivimos en un momento de auge de la fantasía?

-HBO ha creado este género de series dramáticas de largo recorrido, como «Los soprano», «Juego de tronos»... Espero que puedan seguir por ese camino. Cuando empecé mi carrera pensé que trabajar en televisión, siempre con el mismo personaje y las mismas tramas, iba a ser aburrido. Pero ahí es donde HBO marca la diferencia, porque lo hace con esos guionistas que tienen un enfoque casi literario, va más allá de lo que se puede conseguir en el cine. En «Broadwalk Empire», por ejemplo, entre los creadores había dramaturgos, novelistas... Y se creó una relación muy especial con ellos, porque los actores respondíamos a lo que veíamos sobre el papel, pero ellos semana a semana retocaban sus guiones. Me pareció muy interesante entrar desde el principio en «Westworld» y crearla desde abajo.