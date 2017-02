Javier Cámara: «Solo estaré una temporada en 'Narcos'»

Tras la muerte de Pablo Escobar, «Narcos» tenía que reinventarse si quería sobrevivir a una épica segunda temporada centrada en la caza del nacotraficante. Los indicios de cambio comenzaron con el casting. Arturo Castro («Broad City») o Matt Whelan («Go Girls») fueron algunos de los primeros nombres en salir, aunque los que nos cautizabaron fueron Miguel Ángel Silvestre y Javier Cámara. Sin embargo, parece que no los veremos durante mucho tiempo, al menos a Cámara: «Mi personaje es maravilloso. Hago nada más que esta temporada así que con esto os lo digo todo...», comentaba el actor a ABC en la presentación de «Es por tu bien».

«Somos muchos actores para diez episodios y me imagino que vamos a ver muchos muertos. Yo ya he visto unas pocas…», dice con tono misterioso. La segunda temporada terminaba con la muerte del protagonista en un tejado situado en un humilde barrio de Medellín en diciembre de 1993, pero todo apunta a una ruptura espacio-temporal: «Hay un cambio con respecto a la línea de la primera y la segunda temporada. Habrá otra estética, otra época y otra década… Otra cosa. No diré si antes, después o qué, pero ahora es el cartel de Cali cuando se juntan con el cartel mexicano de Sinaloa», comenta. Es decir, cuando comienzan las conexiones Colombia con el norte, con el cartel de Joaquín «El Chapo» Guzmán.

El protagonista de esta tercera entrega será el líder de Cali, Gilberto González, al que dará vida el popular actor mexicano Damián Alcázar. Tras sus pasos estará el agente Peña, a quien da vida una temporada más el actor Pedro Pascal que sumará su tercera participación en el reparto principal de la serie.