James Norton, un Sherlock Holmes con alzacuellos

Su compleja interpretación de Tommy Lee Royce en la serie británica «Happy Valley», un animal herido que esconde sus inseguridades bajo una capa —bien gruesa— de crueldad, impulsó la carrera del actor de James Norton.

Tras meterse en la piel de este criminal obsesionado con la sargento Cawood, su nombre pasó del ostracismo a los titulares. Fue el Príncipe Andrei Bolkonsky y su nombre es uno de los que se baraja para el próximo James Bond. Aunque no sabemos cómo le quedará el traje del agente 007, el de época de la adaptación a la pequeña pantalla del clásico de León Tolstói y el de pastor en «Grantchester» le quedan de lujo.

Es precisamente esta última la que debuta hoy en España con doble episodio en Paramount Channel (22.00 horas). El actor habla de la dicotomía entre la religión y el alcohol de su Sidney Chambers en «Grantchester», pero también de la resolución de los crímenes en los que se involucra esta especie de Sherlock con alzacuellos.

¿Cómo se siente al interpretar al pastor anglicano y «detective» de los años 50, Sidney Chambers?

Estoy muy emocionado, ha sido una experiencia increíble.

Sidney Chambers se involucra en la investigación de crímenes peligrosos, ¿ha tenido que interpretar escenas arriesgadas?

En una ocasión Sidney tuvo que rescatar a una mujer de un incendio en su propia casa y fue muy divertido porque me tocó hacer unas cuantas acrobacias. Los chicos de efectos especiales son muy buenos profesionales, fueron unos días antes para preparar el edificio para esas escenas y al día siguiente la habitación que estaba negra y quemada por el fuego estaba como si no hubiera pasado nada. Es algo alucinante.

Sidney vivió la Segunda Guerra Mundial, le gusta el jazz, bebe mucho, es un hombre atractivo que capta la atención de las mujeres… pero también es el pastor del pueblo de Cambridgeshire. ¿Qué otros aspectos no puede contar de su personalidad?

Él ha tenido que superar los mismos problemas a los que se enfrentaron los hombres y las mujeres de su generación y, para superarlos, Sidney siempre trata de hacer lo correcto. Como muchos de los hombres tuvieron que luchar en la Segunda Guerra Mundial, él es un héroe que ha pagado un precio alto por las secuelas que le dejó y que refleja en sus hábitos con la bebida y sus aventuras amorosas. El hecho de que sea un pastor no impide que actúe como una persona normal.

Se educó en Ampleforth Collage en North Yorkshire, en donde recibió una educación dirigida por monjes Benedictinos y después estudió teología en la universidad de Cambridge. ¿Cómo ha vivido esta coincidencia con su personaje?

Ha sido una coincidencia increíble. Cuando estuve en Ampleforth me fascinó la religión sobre todo desde el punto de vista académico y por eso estudié teología. La mitad de la gente que estudiaba teología en Cambridge lo estudiaba por temas de ideología o para ordenarse a sacerdotes y yo estaba dentro de la otra mitad, a los que nos movía el conocimiento.

¿En qué religión estaban más orientados sus estudios?

En uno de mis viajes pasé mucho tiempo en Nepal y en La India por lo que mi grado estaba basado principalmente en el hinduismo y el budismo y no tanto en la religión cristiana.

Entonces, ¿cuándo se dio cuenta de que lo que realmente le gustaba era la interpretación?

Cuando estuve en Cambridge me dediqué más al teatro que a la teología, a pesar de que a mi tutor no le gustara la idea... Y poco a poco descubrí qué es lo que realmente me apasionaba.

¿Le influyeron de alguna manera sus estudios de teología en Cambridge a la hora de hacer la audición?

La verdad es que parece que ha habido alguna intervención divina… pero la realidad es que no, pura casualidad, pero el hecho de haber estudiado teología sí que fue una coincidencia fortuita que además me sirvió para hablar de ello en la audición.

James Runcie, el autor de «The Grantchester Mysteries», es el hijo del fallecido Robert Runcie, el cura del pueblo que más tarde fue el Arzobispo de Canterbury. ¿Se ha inspirado su personaje en Robert, el cual también sirvió en la Guardia escocesa durante la Guerra?

He leído la autobiografía de Robert Runcie y es fascinante porque puedes ver todos los hechos reales que James ha retratado de su vida. Cuando James nos visitó en el set de rodaje me preocupó bastante el hecho de que yo en realidad estuviera interpretando a su padre, fue un poco raro… Pero, lo cierto es que no es totalmente biográfica ya que el personaje de Sidney solo se inspiró en Robert. Además, Mark Santer, el padre del productor ejecutivo Diederick Santar, fue también cura y amigo de Robert.

El papel que tiene en «Grantchester» es totalmente diferente a su última aparición en televisión en Happy Valley interpretando al asesino psicópata Tommy Lee Royce…

Sidney es un hombre bueno, algo completamente opuesto a Tommy, que ve el mundo como un lugar completamente hostil. A raíz del estreno de «Grantchester» mucha gente se me quedaba mirando y me preguntaba: «¿Dónde te he visto antes?» Y de repente se daban cuenta y me decían: «¡Tú eres el psicópata!» He tenido mucha suerte de pasar de «Happy Valley» a «Grantchester», por un lado porque han sido papeles muy diferentes y, por el otro, porque los dos son personajes reales que viven situaciones y relaciones con las que es fácil empatizar.

Sidney está del lado de la ley y la gente le ve como una persona en la que confiar. Cuando sospecha que ha tenido lugar un asesinato se va directamente a la Comisaría de Policía de Cambridge y es allí cuando conoce al inspector Geordie Keating, interpretado por Robson Green. ¿Cómo es la relación de Sidney con él?

Al principio los dos chocan porque son completamente diferentes y muy precavidos en lo que respecta a su trabajo pero pronto se dan cuenta de que van a ser muy útiles el uno al otro. Con este acercamiento ambos salen beneficiados, Sidney se aleja de su vida de vicario y Robson también se da cuenta de que puede encontrar un complemento en Sidney. Ambos desarrollan una relación de amistad: beben cerveza juntos, juegan al backgammon en el pub... Todos ellos fueron momentos muy divertidos en el rodaje.

¿Qué le ha parecido trabajar junto con Robson Green?

Robson es un hombre encantador. Al principio nos daba un poco de miedo la relación de ambos personajes en la serie porque era muy importante tener mucha química entre nosotros. Desde el primer momento fue muy divertido conocerle, le he visto actuar en televisión desde hace muchos años pero nunca le había conocido en persona. Cuando le conocí, me acerqué y le di directamente un gran abrazo pero enseguida me quité porque pensé: «Me he pasado de la raya». Pero la verdad es que enseguida me devolvió el abrazo.

Por otro lado, el ama de llaves Mrs. Maguire es interpretada por Tessa Peake-Jones… ¿cómo ha sido trabajar con ella?

Ya conocía a Tessa, trabajé con ella el año pasado en la película de «Bonobo». Ella y Robson son dos estrellas en toda regla. Sidney y Mrs. Maguire sacan lo peor el uno del otro, pero también lo mejor. Se pelean como si fueran madre e hijo pero también hay momentos de mucha ternura entre ambos cuando se dan cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro… Es una relación muy bonita. También grabamos muchas escenas con el maravilloso Al Weaver, que interpreta al cura Leonard Finch y los tres formamos un pequeño trío de interpretación.

Una de las primeras escenas en Grantchester es la de Sidney y su amiga Amanda (Morven Christie) en el río de Cam. ¿Qué tal fue el rodaje de esa escena?

La grabamos en abril y hacía algo de frío. Pero me encantó la escena porque me encanta nadar, sobre todo en lagos y ríos.

Cuando está con Amanda hay un trasfondo de tristeza y soledad en tu personaje. ¿Cuál es el origen de ese sentimiento?

Él está luchando contra la depresión y los efectos secundarios psicológicos que le dejó la guerra. Sin embargo, su labor de pastor y sus deberes con el pueblo le sirven para distraerse de esa experiencia del pasado. Cuando Sidney está con Amanda todo es mucho más fácil gracias a su espíritu libre y joven, es una mujer moderna que consigue distraerle de toda la tensión. Es una muy buena influencia para él. Él nunca le ha llegado a decir a Amanda lo que realmente siente porque piensa que él no es suficiente para ella y no encuentra el momento para decírselo.

El whisky es una de las aficiones de su personaje. ¿No cree que puede resultar un poco chocante?

Desde mi punto de vista como actor cuando leí eso pensé: «Esto es fantástico», porque es verdad que mucha gente puede pensar que el alzacuellos es un obstáculo. Su pasión por el whisky, el jazz y las mujeres le hacen parecer un espíritu libre. Esta dependencia es triste por un lado pero también crea una historia interesante.

Por último, ¿qué le podría decir a los espectadores de «Grantchester»?

«Grantchester» es mucho más que la típica serie dramática de asesinatos porque también se centra en temas universales que a día de hoy son relevantes como, por ejemplo, la eutanasia. Todas estas historias son interesantes porque la gente puede ver cómo han cambiado las cosas. En esa época la homosexualidad era ilegal, tanto que incluso pasaban largos periodos de tiempo en prisión. Está muy bien recordarle a la gente los prejuicios que había en torno a ese tema y cómo ha avanzado la sociedad. Por otro lado, todos los casos de asesinatos tienen un contexto interno como la pasión, el amor, una pérdida o los celos. Son historias sobre personas reales y vidas reales en un momento en el que la pena de muerte todavía era legal. Recomiendo ver la serie, no es solo entretenida sino que es una mirada única sobre nuestro pasado.