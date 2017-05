Aún hay hueco para series como «Navy: Investigación Criminal»

Pocos son los que pueden decir que no han visto alguna vez “Navy: Investigación Criminal” (AXN, 22.15 h). Puede que la ficción de Donald P. Bellisario y Don McGill no sea la más buscada por los cazadores de spoilers, pero va ya por su decimocuarta temporada. Junto a los casos de cada semana, con oficiales y algún que otro crossovers, aparecen misterios que descolocan a los propios investigadores liderados por Gibbs (Mark Marmon). “Realmente no sabemos exactamente qué va a ocurrir en la nueva temporada, ni siquiera en el próximo episodio, así que no podría decir que mucho. Lo que sí sé es vamos a aprender más sobre todos los personajes, especialmente de las tres últimas incorporaciones”, asegura la actriz Emily Wickersham ante nuestro intento por obtener alguna pista.

Ellie Bishop (Emily Wickersham) y Nick Torres (Wilmer Valderrama) son dos de los recién llegados al equipo que darán que hablar. A cada cual más diferente. Torres, por ejemplo, es un agente caracterizado por un halo de misterio por su desaparición durante ocho años. Bishop, una analista esencial que por sus capacidades predictivas se volvió una de las favoritas del jefe, aparenta ser todo lo contrario. “Es muy inteligente, es leal y encaja muy bien este equipo. Trabajamos todos juntos a diario así que, aunque parezca una redundancia, es un punto muy importante para cualquiera de los agentes de este grupo; y creo que lo tenía antes de entrar”, cuenta Wickersham.

Pero ¿cuál es el secreto para que una serie se mantenga durante catorce temporadas? La actriz asegura el suceso se explica por los personajes. “Creo que el éxito detrás de ‘Navy: Investigación Criminal’, como siempre digo, son los personajes. Al final, se reduce a que nuestros seguidores quieren sintonizar con estos personajes que tanto les gustan. Y creo que nos hace diferentes, más allá de los delitos procesales, es llegar a conocer a los seres humanos que hay detrás de estos agentes. Creo que es algo que los guionistas han sabido desarrollar muy bien a cada uno de los personajes. Son muy distintos y eso facilita que te puedas identificar con alguno de ellos. Por no hablar de la química que hay entre todos ellos”, reflexiona. Sin embargo, nosotros también apostamos por los toques de humor que disimulan la densidad de algunos casos de “Navy: Investigación Criminal”: “Esos pequeños momentos divertidos son los que hacen que la serie sea más ligera”.

Para que veáis de forma más visual el tiempo que lleva esta serie en antena, podemos decir que comenzó a emitirse cuando “Los Soprano” aún estaba en la parrilla, serie en la que también estuvo Emily Wickersham. “Es interesante pensar cómo ha cambiado la televisión. Cada vez es tan extensa. Hay tantas opciones que casi no sé dónde empezar y qué ver, y eso nunca había sido un problema para mí”, confiesa. Sin embargo, este notable aumento de oferta seriéfila no le parece una amenaza para “Navy”. “Creo que aún hay hueco para una serie como la nuestra, con 24 capítulos por temporada. Tengo muchos amigos trabajando para las producciones de Netflix y HBO y en series más cortas. Creo que ‘Navy: Investigación Criminal’ se ha hecho tan fuerte en estos años con este formato tan peculiar hoy en día… Y quién sabe cuánto tiempo seguirá así. Ojalá que mucho”, relata ilusionada.

Parece que catorce años no han sido suficientes para que Emily Wickersham se canse de Ellie Bishop: “Los seres humanos evolucionamos y, por lo tanto, cambiamos todo el tiempo así que no me siento con la presión de mantener a Bishop en el mismo punto en el que empezó en la serie. Ella ha crecido y ha aprendido mucho aquí así que ella misma ha cambiado. Si miramos sus primeros instantes en la serie parece una chica bastante diferente a la que es ahora mismo”.