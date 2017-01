Howard Gordon («24»): «Para crear una buena serie hay que hacerse las preguntas adecuadas»

El reloj de «24» se pone en marcha de nuevo con una peculiaridad: ya no estará el agente de la CIA Jack Bauer. Corey Hawkins, un militar afroamericano que se verá obligado a pedir ayuda a la Unidad Antiterrorismo para salvar su vida, es el protagonista de la nueva serie derivada de FOX que produce, entre otros, Howard Gordon. De la pluma de este creativo afincado en Madrid han salido también en éxitos como «Homeland», «Expediente X» y «Buffy, cazavampiros», entre otros.

-¿Qué nos trae en «24: Legacy»?

-Hace un tiempo empezamos a entender que ya habíamos contado la historia de Jack Bauer, no había nada más que añadir. Esto nos dio la libertad para imaginar a un nuevo personaje. Queríamos ver la creación del héroe. Por eso Eric Carter (Corey Hawkins) es más joven. No es un espía, es un soldado. También el hecho de que sea afroamericano tiene un significado dentro de la historia. La cuestión de raza en Estados Unidos es un tema muy delicado en estos momentos y ser un patriota y ser afroamericano tiene un significado distinto.

-¿Cree que puede haber «24» sin Jack Bauer?

-Todos le echaremos de menos. Habrá gente que dirá que sin él no la verá y otros que le añorarán pero pensarán que este chico tiene buena pinta. Pero también habrá algunos que nunca antes hayan visto «24», y es el tipo de público al que me encantaría llegar.

-¿Apuesta por mujeres poderosas?

-Por supuesto. Tenemos a Miranda Otto que va a ser la antigua jefa de la Unidad Antiterrorista y que también estuvo en «Homeland». Tengo la regla de no tener el mismo actor en distintas series, pero ella ha conseguido que la rompa. Aunque lo interesante es que no solo es una mujer con poder. Su marido (Jimmy Smits) es el candidato a la presidencia en ese momento y con él tiene un matrimonio muy moderno.

-En la nueva temporada de «Homeland» aparece una presidenta

-Es interesante, porque no se parece en nada a Hillary Clinton. Es algo que te despista, pero en el buen sentido. El problema de Clinton era que ya era parte del sistema establecido. Esta mujer, sin embargo, no forma para nada parte de él. Casi podemos decir que se parece a Donald Trump en eso.

«Homeland» - FOX

-¿Es este el secreto del éxito de sus series, «jugar» con la realidad?

-No puedo reducir el éxito de mis series a un único motivo. La trama me tiene que interesar muchísimo, plantearme ciertas preguntas e incomodarme… Creo que hay preguntas con las que estamos lidiando ahora mismo y hay que dar con ellas. Porque nuestros personajes viven en el mismo mundo en que vivimos nosotros. La invasión de la privacidad o la cuestión de la inmigración son temas muy complejos a los que todos intentamos encontrar respuesta. No hay ninguna correcta. Solo encontramos algunas menos malas, y esta es la base de estas series.

-¿Está cansando de plantearse estas preguntas?

-Echo de menos escribir guiones sobre alienígenas y vampiros, son más fáciles. Quizá lo haga. Cada vez es más complicado encontrar temas que realmente me atraigan. Ahora me apetece hablar sobre la mortalidad y la crisis de la mediana edad, aunque creo que son preguntas que ya he hecho en «Homeland» o «24».

-Quizá podría revivir a Buffy

-Sería una buena idea, pero eso es decisión de Joss Whedon.

-¿Y «Expediente X»?

-Se está hablando de hacer otra temporada y me encantaría hacer al menos uno de los episodios, si Chris Carter me lo pide.